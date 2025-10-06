Verizon gagne du terrain après la nomination d'un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de la société de télécommunications américaine Verizon Communications VZ.N ont augmenté d'environ 1 % dans un marché préliminaire agité après que la société a nommé un nouveau directeur général

** VZ a nommé Dan Schulman, ancien patron de PayPal, au poste de directeur général, avec effet immédiat

** Schulman remplace Hans Vestberg, qui sera conseiller spécial de l'entreprise jusqu'à l'année prochaine

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de VZ ont augmenté de 9,2 % depuis le début de l'année