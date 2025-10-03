 Aller au contenu principal
Verizon et GE Vernova unissent leurs forces pour moderniser les réseaux électriques
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 17:03

Verizon annonce que la plateforme industrielle sans fil MDS Orbit de GE Vernova est désormais disponible sur son réseau. Cette offre conjointe vise à renforcer la sécurité, la fiabilité et la flexibilité des communications pour les services publics dans la gestion de leurs infrastructures électriques.

La plateforme MDS Orbit fournit une base de communication robuste pour des usages critiques tels que la supervision à distance (SCADA), l'automatisation des opérations et la mobilité des équipes de terrain. L'intégration du réseau Verizon permet d'améliorer la résilience des réseaux et d'accompagner la transformation numérique des acteurs de l'énergie.

Mitesh Parikh, responsable produits chez GE Vernova, précise que cette solution aide les services publics à 'moderniser leurs opérations réseau avec confiance'. De son côté, Jim Kilmer, vice-président de Verizon Business, indique que cette collaboration répond au besoin de communications fiables dans un contexte de transition énergétique.

Ce partenariat s'inscrit dans une relation de long terme entre Verizon et GE Vernova, qui associe l'expertise industrielle de l'un et le leadership en connectivité sans fil de l'autre, afin d'accélérer la modernisation des réseaux électriques et de soutenir la transition vers une énergie plus durable.

