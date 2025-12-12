Ski: étincelante à St-Moritz, Vonn renoue avec la victoire sept ans plus tard

Lindsey Vonn pleure de joie sur le podium après sa victoire dans la descente de St Moritz, le 12 décembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Eternelle Lindsey Vonn: un an après son retour à la compétition, l'Américaine a réussi vendredi une performance stratosphérique pour remporter à 41 ans la descente de Saint-Moritz (Suisse), sa première victoire depuis sept ans et la 83e de sa carrière en Coupe du monde.

Dossard N.16 sous un ciel azur, prudente dans la longue portion de glisse, la meilleure descendeuse de l'histoire a survolé les secteurs les plus techniques pour finir avec respectivement 98/100e et 1 sec 16 d'avance sur les Autrichiennes Magdalena Egger et Mirjam Puchner.

Et même si, après elle, 45 concurrentes devaient encore s'élancer sur la Corviglia, visiblement plus rapide au fil des passages, la clameur de la foule grisonne était éloquente: personne ne pourrait combler le gouffre créé dès l'entame de cette saison de vitesse par la "Speed Queen", désormais skieuse la plus âgée de l'histoire à gagner une épreuve de Coupe du monde, hommes et femmes confondus.

"J'ai eu mon père au téléphone et il a pleuré tellement fort, je n'avais jamais entendu ça de ma vie et ça signifie tellement pour moi", a raconté la quadruple lauréate du gros globe à la chaîne suisse SRF, sourire radieux.

Sept ans et demi après son dernier succès en Coupe du monde, lors de la descente d'Are en mars 2018, la légende de Vail postule plus que jamais pour boucler sa deuxième carrière sur un nouveau titre olympique en février à Cortina (Italie), l'une de ses pistes fétiches.

- "Redevenue une enfant" -

"Quelle incroyable démonstration de tout ce qu'on peut accomplir avec du travail, de la détermination, de la patience et tellement de passion", l'a félicitée sur instagram sa compatriote Mikaela Shiffrin, seule skieuse à lui avoir chipé ses records de victoire (elle en compte 104).

Très proche de Vonn, l'Italienne Sofia Goggia a fini au pied du podium mais a longuement enlacé l'Américaine: "Je savais que tu pouvais gagner, mais pas aussi nettement!", lui a-t-elle glissé.

Le pari semblait fou et des commentaires sceptiques ont fusé lorsqu'elle a annoncé à l'été 2024 son retour à la compétition après cinq saisons d'absence et la pose d'une prothèse en titane pour remplacer partiellement son genou droit.

Mais Vonn, performante dès son retour sur cette même piste (14e du super-G) en décembre dernier, avait bouclé sa saison sur une deuxième place en super-G à Sun Valley en mars, alors même qu'il lui restait des réglages matériels à trouver, une forme physique à parfaire et de meilleurs dossards à conquérir.

Et après un été à prendre plus de 5 kg de muscles, dépoussiérer ses vieilles chaussures finalement plus à son goût que les modèles récents, et travailler avec son ami et nouvel entraîneur, le Norvégien Aksel Lund Svindal, elle s'est présentée en Engadine dans une forme étincelante, en tête dès le premier entraînement de descente mercredi.

"Mon corps répond à toutes les sollicitations de mon esprit et ça n'a pas toujours été le cas", confiait-elle à la RTS avant l'épreuve. "Maintenant, je peux tout faire, j'ai l'impression d'être redevenue une enfant".

- Hécatombe -

Avec les JO en tête (6-22 février), elle compte bien "économiser (son) énergie pour rester en aussi bonne forme", et doser sa prise de risques au vu des "blessures ces derniers mois", a-t-elle expliqué à la SRF.

Le circuit féminin a notamment perdu les N.1 et 2 mondiales de la saison dernière, l'Italienne Federica Brignone et la Suissesse Lara Gut-Behrami: le retour de la première pour les JO paraît hypothétique et la seconde a déjà mis fin à sa saison.

La piste de St Moritz a aussi vu chuter en une semaine deux championnes olympiques en titre, la Suissesse Corinne Suter (descente), absente pour au moins un mois, et sa compatriote Michelle Gisin (combiné), qui a dû être opérée jeudi des cervicales et est également touchée à un poignet et un genou.

Côté français, Romane Miradoli a signé un Top 10, avec une belle sixième place à 1 sec 42 de Vonn, alors que Camille Cerutti, Laura Gauché et Karen Clément ont respectivement terminé 33e, 35e et 49e.

L'étape de St Moritz se poursuit samedi avec une deuxième descente et dimanche avec un super-G.