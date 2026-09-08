Verizon et Corning nouent un partenariat majeur dans les infrastructures d'IA

Verizon Communications a annoncé ce mardi la signature d'un accord d'approvisionnement de plusieurs milliards de dollars avec Corning, destiné à accélérer le développement de ses infrastructures haut débit et à bâtir un réseau national longue distance au service des hyperscalers de l'IA.

Dans le cadre de cet accord, plus de 80 millions de miles de fibre optique haute densité et de solutions de connectivité seront déployés entre 2027 et 2032, selon Verizon.

Pour répondre à cette demande, Corning prévoit d'accroître ses capacités de production aux Etats-Unis. Le groupe fournira à Verizon les équipements et composants nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie, notamment à l'expansion de son infrastructure longue distance dédiée aux besoins croissants liés à l'IA.

Cet approvisionnement doit également contribuer à l'objectif de Verizon d'atteindre entre 40 et 50 millions de prises haut débit. Ces infrastructures desserviront notamment les antennes-relais, les centres de données d'entreprises et les zones résidentielles.

L'annonce a été favorablement accueillie en Bourse.

L'action Corning progressait de plus de 7% à la Bourse new-yorkaise ce mardi, tandis que le titre Verizon avançait de 0,64%.