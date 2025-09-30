Verizon en pourparlers pour acheter le spectre sans fil d'EchoStar, selon Bloomberg News

La société de télécommunications américaine Verizon Communications VZ.N est en pourparlers avec EchoStar pour acheter une partie de son spectre sans fil, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Les discussions portent sur les licences AWS-3 de la société de communication par satellite, précieuses pour le transport des signaux sans fil 5G, selon le rapport.

Si l'accord se concrétise, Verizon rejoindrait AT&T T.N et SpaceX en tant qu'acheteurs des licences de spectre sans fil d'EchoStar, selon Bloomberg.

Au début du mois, EchoStar a déclaré qu'il s'attendait à ce que détienne 24,1 milliards de dollars en espèces après avoir utilisé le produit de la vente du spectre pour rembourser la dette, renforçant ainsi son bilan et soutenant la croissance dans les domaines du sans-fil, du satellite et de la technologie.

La société a commencé à vendre certains actifs après que la Commission fédérale des communications des États-Unis a exprimé des inquiétudes quant à sa conformité avec les règles de déploiement du spectre et à l'utilisation du spectre du service mobile par satellite.

D'après le rapport, le dossier réglementaire d'EchoStar évalue son spectre AWS-3 à une "valeur comptable" de 9,8 milliards de dollars.

Une autre partie de ce spectre devrait être vendue aux enchères par le gouvernement fédéral l'année prochaine.