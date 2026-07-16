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Verizon en hausse ; l'entreprise annonce la vente de magasins et des suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Le cours de l'action de l'opérateur mobile américain Verizon Communications VZ.N progresse de 2,6% à 43,95 dollars ** VZ annonce son intention de vendre 274 magasins en propre et de supprimer environ 500 postes au siège dans le cadre d'une restructuration

** Ces mesures concerneront environ 3 000 employés des magasins et du siège social

** VZ détiendra 1 000 magasins après la cession, qui prendra effet le 16 août

** La société a cédé 179 magasins en propre en novembre dans le cadre de sa restructuration

** VZ a supprimé plusieurs centaines d'emplois en mai après avoir annoncé en novembre son intention de supprimer plus de 13 000 postes

** En tenant compte de l'évolution en séance, l'action a progressé d'environ 8% cette année

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