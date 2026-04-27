Verizon en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** Les actions de l'opérateur télécom Verizon

VZ.N progressent d'environ 4 % à 48,23 $ avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un BPA ajusté pour 2026 compris entre 4,95 $ et 4,99 $ , en hausse par rapport à ses prévisions antérieures qui se situaient entre 4,90 $ et 4,95 $

** La société prévoit que le nombre total de nouveaux abonnés postpayés dans le secteur de la téléphonie mobile en 2026 se situera dans la moitié supérieure de la fourchette comprise entre 750.000 et 1.000.000

** Annonce un BPA ajusté de 1,28 $ pour le premier trimestre 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture précédente, l'action avait progressé de 13,9 % depuis le début de l'année