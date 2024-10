Verizon déçoit sur ses revenus au troisième trimestre

(AOF) - Verizon est attendu en baisse à Wall Street alors que l’opérateur de télécommunication a fait part de revenus très légèrement en-dessous des attentes au troisième trimestre : 33,3 milliards de dollars contre 33,4 milliards visés. La firme américaine a accusé un recul de 8,1% de ses ventes de téléphones et d'équipements mobiles. Ses recettes émanant des abonnements et des services ont crû de 1,7%. Au cours de cette période, le bénéfice net a fléchi de 30% à 3,31 milliards de dollars, soit 78 cents par action, contre 1,13 dollar par action, un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté s'affiche à 1,19 dollar par action, contre 1,18 dollar par action attendu.

Côté perspectives, Verizon table sur un bénéfice par action compris entre 4,50 et 4,70 dollars pour l'exercice 2024, en ligne avec le consensus fixé à 4,59 dollars.

