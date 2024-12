Verizon: collaboration avec Nvidia dans les réseaux privés information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec Nvidia en vue de développer une nouvelle infrastructure devant permettre aux clients de l'opérateur de télécommunications américain de déployer des applications d'IA sur leurs réseaux privés 5G.



Cette technologie dite de 'mobile edge computing' - qui vise à traiter les données des applications au plus proche des clients - est censée favoriser la mise en oeuvre de solutions comme la vision par ordinateur ('computer vision'), la vision augmenté, virtuelle ou étendue (AR/VR/XR), l'automatisation des robots et des véhicule à guidage automatique, ainsi que l'Internet des objets (IoT), explique Verizon dans un communiqué.



'L'IA générative, avec ses capacités prédictives, est en passe de devenir un élément essentiel de la transformation numérique des entreprises et un facteur de croissance future dans presque tous les secteurs d'activité', assure Srini Kalapala, le vice-président en charge des technologies et du développement de produits chez Verizon.



Les équipes d'ingénieurs de l'opérateur américain prévoient de conduire de premières démonstrations de cette technologie en début d'année prochaine.





Valeurs associées VERIZON COMM 40,93 USD NYSE +0,13%