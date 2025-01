Verizon: BPA en légère hausse au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 13:24









(CercleFinance.com) - Verizon publie un BPA ajusté (excluant les éléments exceptionnels) de 1,10 dollar au titre des trois derniers mois de 2024, contre 1,08 dollar au quatrième trimestre 2023, avec un EBITDA ajusté passé de 11,7 à 11,9 milliards de dollars d'une année sur l'autre.



'Ce résultat est attribuable à la croissance des revenus de services mobiles, en partie contrebalancée par l'incidence de la hausse des volumes de modernisation et de la baisse continue des revenus de services fixes aux entreprises', explique l'opérateur télécoms.



Le chiffre d'affaires opérationnel total s'est accru de 1,6% à 35,7 milliards de dollars, dont des revenus de services mobiles en progression de 3,1% à 20 milliards. Il revendique en outre près d'un million d'abonnés mobiles post-payés et haut-débit.



Pour 2025, Verizon s'attend à des croissances de 0 à 3% pour le BPA ajusté, de 2 à 3,5% pour l'EBITDA ajusté et de 2 à 2,8% pour les revenus de services mobiles, ainsi qu'à un free cash-flow entre 17,5 et 18,5 milliards de dollars.





Valeurs associées VERIZON COMM 39,16 USD NYSE +0,58%