Verizon: acquisition de Frontier et hausse du dividende

(CercleFinance.com) - Verizon Communications annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Frontier, le plus grand fournisseur d'accès Internet par fibre optique aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisée à 20 milliards de dollars.



'Cette acquisition stratégique étendra considérablement l'empreinte fibre de Verizon à travers le pays, accélérant ainsi la fourniture de services mobiles et de haut débit de qualité supérieure à ses clients actuels et nouveaux', explique l'opérateur télécoms.



La transaction devrait être finalisée dans environ 18 mois, sous réserve notamment de certaines approbations réglementaires, et avoir un effet relutif sur la croissance des revenus et de l'EBITDA ajusté de Verizon, qui réaffirme en outre ses prévisions pour 2024.



Cette annonce intervient au lendemain de la décision de son conseil d'administration d'augmenter son dividende trimestriel de 1,25 cent par action, pour le porter à 67,75 cents par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 1er novembre prochain.



Il s'agit de la 18e année consécutive que le conseil approuve une augmentation de son dividende. Verizon a versé près de 5,6 milliards de dollars de dividendes en numéraire au cours du premier semestre 2024.





