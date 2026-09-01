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Veritas Capital remporte la course au rachat de la société britannique Bodycote grâce à une offre de 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 11:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du cinquième paragraphe: suppression de la mention erronée selon laquelle StandardAero ferait partie du portefeuille actuel de Veritas. La société l'a cédée en 2019.)

La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu mardi un accord en vue d'acquérir la société britannique Bodycote BOY.L dans le cadre d'une transaction de 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi CVC dans une course à l'acquisition dont Apollo Global APO.N s'était retiré plus tôt cette année.

Bodycote est un prestataire de services de traitement thermique au service des secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de l’industrie.

L’offre, fixée à 940 pence par action, comprend 932,8 pence en numéraire ainsi qu’un dividende intermédiaire de 7,2 pence que les actionnaires conserveront, et représente une prime d’environ 34,5 % par rapport au cours de l’action Bodycote avant l’apparition des premières rumeurs de rachat en mai.

Le conseil d’administration de Bodycote a recommandé à l’unanimité cette opération.

Veritas, qui gère environ 54 milliards de dollars d’actifs et a réalisé plus de 145 acquisitions depuis sa création en 1992, a déclaré que l’exposition de Bodycote aux marchés de l’aérospatiale, de la défense et de l’industrie de pointe correspondait étroitement à son portefeuille existant, qui comprend notamment Chromalloy, une entreprise spécialisée dans la technologie des moteurs d’avion .

(1 dollar = 0,7383 livre sterling)

Dividendes
Fusions / Acquisitions

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BODYCOTE
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