Veritas Capital obtient le soutien de Bodycote, société britannique, grâce à une offre de 2,5 milliards de dollars

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* L'offre améliorée valorise Bodycote à 940 pence par action, dette comprise

* L'offre comprend 932,8 pence en espèces, auxquels s'ajoutent 7,2 pence de dividende intermédiaire que les actionnaires conservent

* CVC indique qu'elle examine actuellement sa position et qu'elle informera le marché en temps voulu

* L'action Bodycote progresse jusqu'à 4,8 % à 957 pence

(Ajout de la réponse de CVC au paragraphe 4, des cours au paragraphe 5, ainsi que des détails et du contexte tout au long de l’article)

La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu mardi un accord pour racheter la société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L dans le cadre d’une transaction de 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi son concurrent CVC.

Bodycote a déclaré qu’elle accepterait l’offre améliorée de Veritas Capital, à 940 pence par action, comprenant 932,8 pence en numéraire plus un dividende intermédiaire de 7,2 pence, ce qui représente une prime de 34,5 % par rapport à son cours de clôture avant que les rumeurs de rachat n’apparaissent pour la première fois en mai.

Veritas et CVC se sont livré une bataille pour le rachat de Bodycote, soumettant en août des propositions d’environ 914 pence et 915 pence par action respectivement, deux mois seulement après que la société d’investissement américaine Apollo APO.N eut renoncé à sa propre proposition de 1,52 milliard de livres sterling pour la société.

CVC examine actuellement sa position concernant cette opération et informera le marché en temps voulu, a-t-elle indiqué dans un communiqué séparé.

L'action Bodycote a bondi au-delà du prix de l'offre et a progressé de 4,8 % pour atteindre 957 pence à 09h25 GMT, son plus haut niveau depuis septembre 2021.

Veritas, qui gère environ 54 milliards de dollars d’actifs et a réalisé plus de 145 acquisitions depuis sa création en 1992, a déclaré que l’exposition de Bodycote aux marchés de l’aérospatiale, de la défense et de l’industrie de haute performance correspondait étroitement à son portefeuille existant, qui comprend notamment Chromalloy, une entreprise spécialisée dans les technologies des moteurs aéronautiques.

L’intérêt porté à Bodycote reflète une tendance plus large selon laquelle les acheteurs étrangers, en particulier les sociétés de capital-investissement, ciblent les entreprises cotées au Royaume-Uni.

Les analystes ont mis en avant une "décote britannique", les actions britanniques se négociant à des multiples inférieurs à ceux de leurs homologues américaines et européennes, en partie en raison de l’impact économique du Brexit et de la faiblesse de la livre sterling, ce qui en fait des cibles de rachat attractives.

Parmi les exemples les plus récents, on peut citer le rachat de 7,7 milliards de dollars de la compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L par Apollo, conclu début août, ainsi que l’acquisition de 1,46 milliard de dollars de l’entreprise de télécommunications Gamma Communications

GAMA.L par la société de capital-investissement londonienne Epiris, annoncée mardi.

Mardi également, la société norvégienne DNO DNO.OL a conclu un accord pour racheter Capricorn Energy CNE.L , cotée au Royaume-Uni, pour 396 millions de dollars.

(1 dollar = 0,7383 livre sterling)