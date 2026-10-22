VeriSign en baisse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

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22 octobre - ** L'action de VeriSign VRSN.O , société spécialisée dans les services internet et l'enregistrement de noms de domaine, recule de 3,3 % à 294,48 dollars en séance prolongée

** VRSN annonce un chiffre d'affaires de 443 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 5,7 %

** La société indique avoir clôturé le troisième trimestre avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables s'élevant à 476 millions de dollars, soit une baisse de 104 millions de dollars par rapport à la fin de l'année 2025

** À la clôture de jeudi, le titre affichait une hausse d’environ 25 % depuis le début de l’année