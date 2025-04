VERGNET : VERGNET : REPORT DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Communiqué de presse

VERGNET

REPORT DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS

ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Ormes, le 25 avril 2025 – 19h30

Le groupe Vergnet annonce le report de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier annuel 2024. Cette décision est liée à l'étude d'un éventuel processus de déconsolidation de sa filiale Vergnet Pacific, dont les titres sont détenus dans le cadre d'une fiducie-sûreté gérée par le fiduciaire Delta Alternative Management.

Pour rappel, Vergnet Pacific, filiale de Vergnet S.A. créée en septembre 2000, a émis, le 20 décembre 2023, un emprunt obligataire d'un montant de 2 millions d'euros (cf. communiqué de presse du 20/12/2023), arrivant à échéance le 30 juin 2028, remboursable en une fois à l'échéance. Cet emprunt obligataire est garanti par une fiducie-sûreté portant sur l'intégralité des titres de Vergnet Pacific détenus par Vergnet S.A. Les conditions financières de cet emprunt prévoyaient un taux d'intérêt annuel de 9 % payable en numéraire, ainsi qu'un taux complémentaire de 4 % capitalisé annuellement. Ces taux pouvaient être ajustés à la baisse sous réserve d'atteinte de certains critères financiers définis préalablement.

Dans le prolongement de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de Vergnet Pacific, par jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa, le titulaire des obligations, France Economie Réelle, a notifié au fiduciaire Delta Alternative Management et à Vergnet Pacific la survenance de plusieurs évènements déclencheurs dont l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ainsi, conformément au contrat de fiducie-sûreté signé le 22 décembre 2023, le fiduciaire a reçu instruction d'initier un processus d'attribution des titres de Vergnet Pacific détenus au sein de la fiducie-sûreté au profit du créancier obligataire garanti, France Économie Réelle.

Ce processus conduit ainsi Vergnet S.A. à étudier une déconsolidation comptable de Vergnet Pacific, qui reflétera les conséquences de cette réorganisation juridique et financière dans ses états financiers consolidés dès 2024, le fait générateur ayant eu lieu avant la clôture de l'exercice comptable 2024.

D'autre part, le groupe Vergnet procède à une réorganisation de sa dette, après avoir honoré le règlement de la 5ème échéance du plan de continuation, il souhaite étudier la réintégration de créanciers antérieurs à l'approbation du plan de continuation, pour les 5 futures échéances. Vergnet S.A. annonce en conséquence avoir été convoqué à l'audience du 30 avril 2025 devant le Tribunal de Commerce d'Orléans par le commissaire à l'exécution du plan aux fins d'examiner la résolution du plan de continuation.

Vergnet S.A. demeure ainsi pleinement mobilisé autour d'une stratégie claire visant à sécuriser ses actifs, renforcer durablement sa structure financière et opérationnelle (en étudiant avec de nouveaux partenaires des solutions de financements moins dilutives), et préserver les intérêts de ses collaborateurs, clients et actionnaires. Le Groupe continuera à communiquer de façon transparente et régulière sur l'évolution de cette situation ainsi que sur ses nouvelles perspectives opérationnelles et financières, notamment autour de l'axe de son désendettement.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

