VERGNET : VERGNET : Premier contrat photovoltaïque " clé en main " pour Vergnet - Nouveau partenariat

Communiqué de presse

VERGNET

Premier contrat photovoltaïque « clé en main » pour Vergnet

Nouveau partenariat

Ormes, le 29 juillet 2025 – 18h00

Le Groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), est fier d' annoncer la signature du premier contrat clé en main pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture à Auffargis (78).

Financée par la société Fair impact Real Estate, société immobilière spécialisée dans les opérations de réhabilitation, issue du Groupe Aestiam, ce premier contrat est la concrétisation d'un partenariat à plus long terme entre le groupe Vergnet et la société Fair Impact Real Estate, d'autres projets d'installation solaires étant en cours d'étude.

L'installation d'une puissance de 178 kWc en autoconsommation située sur la toiture d'un entrepôt alimentera en plus du bâtiment, le site hôtelier prestigieux de l'abbaye des Vaux-de-Cernay situé à proximité.

Quelques mois après le renforcement significatif de son offre commerciale dans le domaine des solutions photovoltaïques, ce développement stratégique compte désormais plus de 20 millions d'euros de demandes de cotations, cela malgré les hésitations parlementaires du printemps.

Par ailleurs, au sein de ces cotations, le groupe étudie actuellement plus de 8 M€ de projets photovoltaïques sous forme de SPV (special purpose vehicle) avec des acteurs « premiums » (foncières..)

Pour Jérôme Gacoin, Président Directeur Général du Groupe Vergnet : « cette stratégie de diversification commence à porter ses fruits. Après l'émergence du pole courant fort-courant faible (cf. CP du 23/07/2025), le mixte de solutions que le groupe dessine doit lui permettre de confirmer sa feuille de route et consolider ses fondamentaux. »

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Energy Management System (EMS), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

À propos de Fair Impact Real Estate

La société Fair Impact Real Estate réalise une dizaine d'opérations de réhabilitation et de conversion d' usage par an en France, portant sur des actifs résidentiels, commerciaux ou de bureaux. Elle intervient sur des actifs de 500 à 15 000 m², principalement en Province et en Ile de France.

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr