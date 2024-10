VERGNET : VERGNET : Ouverture d'un nouveau bureau de représentation du Groupe Vergnet aux Philippines

Communiqué de presse

VERGNET

Ouverture d'un nouveau bureau de représentation du Groupe Vergnet aux Philippines, sous la direction de Bruno Viola

Ormes, le 14 octobre 2024 – 08h30

Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un bureau de représentation à Cebu, dans la région des Visayas, aux Philippines.

Cette nouvelle implantation stratégique sera dirigée par Bruno Viola, expert chevronné du secteur, qui supervisera le développement des activités dans cette région particulièrement exposée aux tempêtes tropicales, territoires pour lesquels Vergnet a développé il y a 22 ans des éoliennes anticycloniques.

Ce pays à fort potentiel pour le Groupe est constitué de plus de 7 000 iles sujettes régulièrement à des événements climatiques extrêmes. De plus, son économie affiche la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est avec une expansion tirée par la consommation, les services et l'investissement notamment dans les infrastructures.

En s'installant à Cebu, le groupe Vergnet confirme son positionnement d'acteur clé dans la production d'énergie en zones insulaires, avec ses solutions robustes et innovantes pour assurer la résilience des infrastructures au service des populations.

Jérôme Gacoin, Président-Directeur Général déclare : « Bruno Viola, fort de ses années d'expérience et de son expertise dans la région Asie-Pacifique, est l'homme idéal pour mener ce projet ambitieux. Son leadership et sa connaissance approfondie des enjeux locaux permettront de renforcer la présence commerciale de Vergnet et de sa filiale pacifique sur cette zone et d'offrir des solutions personnalisées aux communautés et aux entreprises locales, dans le but de minimiser les impacts des catastrophes climatiques ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr