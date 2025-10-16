VERGNET : VERGNET acteur engagé auprès des futurs talents de la transition énergétique

Communiqué de presse

Vergnet acteur engagé auprès des futurs talents

de la transition énergétique

Ormes, le 16 octobre 2025 – 18h00

Le 10 octobre dernier, le groupe Vergnet, acteur français de référence dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, hybrides), leader historique dans la conception et la fabrication d'éoliennes anticycloniques, a eu le plaisir d'accueillir, pour la troisième année, une trentaine d'étudiants de 1 ère et 2 ème année du Master EEET (Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports) de l'Université Paris-Saclay, au sein de son siège à Ormes (Loiret).

Les étudiants ont pu découvrir les coulisses du savoir-faire industriel français à travers la visite de l'atelier d'assemblage des nacelles de nos éoliennes, suivie d'une présentation du groupe, de son savoir-faire et de ses réalisations à l'international.

Les échanges avec les équipes ont permis d'aborder en profondeur les enjeux techniques et économiques de l'éolien, du solaire et des autres énergies renouvelables, un secteur clé dans lequel Vergnet occupe une place unique grâce à ses solutions uniques que sont les éoliennes anticycloniques et l'Hybrid Wizard, système qui permet de piloter en temps réel les différentes sources d'énergies en maximisant la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau.

Cette visite a également offert aux étudiants, futurs experts de l'économie de l'énergie, l'opportunité de mieux appréhender les réalités actuelles du secteur et de conforter leurs aspirations professionnelles.

Fidèle à sa volonté d'être un acteur engagé dans la formation des jeunes talents, Vergnet multiplie les initiatives en direction des écoles et universités. Récemment, Frédéric Cheve, collaborateur du groupe, est intervenu auprès des étudiants du Master 2 INSTN du CEA de Saclay pour partager son expertise sur les spécificités de l'éolien dans le secteur des énergies renouvelables et le positionnement de Vergnet sur ce marché.

Dans la même semaine, le siège a également ouvert ses portes aux élèves du BTS Commerce International du lycée Jean-Zay d'Orléans, venus découvrir Vergnet SA, dont le chiffre d'affaires est réalisé pour 90 % à l'export.

Ces rencontres témoignent de la volonté du groupe : informer, inspirer et impliquer les acteurs de demain dans la transition énergétique et le développement du savoir-faire français dans ce secteur.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Energy Management System (EMS), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

