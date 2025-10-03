 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 085,59
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vergnet reporte le regroupement des actions
information fournie par AOF 03/10/2025 à 09:56

(AOF) - Vergnet avait annoncé le 17 septembre dernier sa décision de procéder à un regroupement des actions de la société. L'objectif de ce regroupement était de diminuer le nombre de titres de la société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion. Cependant, en raison d'éléments purement administratifs, le regroupement des actions de la société est reporté. L'opération prévue, qui devait débuter le jeudi 2 octobre, est donc annulée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VERGNET
0,0003 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank