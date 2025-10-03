Vergnet reporte le regroupement des actions

(AOF) - Vergnet avait annoncé le 17 septembre dernier sa décision de procéder à un regroupement des actions de la société. L'objectif de ce regroupement était de diminuer le nombre de titres de la société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion. Cependant, en raison d'éléments purement administratifs, le regroupement des actions de la société est reporté. L'opération prévue, qui devait débuter le jeudi 2 octobre, est donc annulée.
