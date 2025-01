Vergnet noue un partenariat avec Koman

(AOF) - Le groupe Vergnet et le groupe Koman (expert en solutions d'infrastructures durables) nouent un partenariat pour le déploiement d'une offre de préaux solaires visant à répondre aux besoins énergétiques croissants des territoires insulaires des Caraïbes. Les préaux solaires permettront non seulement de fournir une source d'énergie propre et renouvelable mais également d'offrir des infrastructures polyvalentes pour les écoles, marchés ou espaces publics.

Le groupe Vergnet apportera son expertise technologique dans le domaine des énergies renouvelables, avec des équipements fiables et performants adaptés aux contraintes climatiques spécifiques des zones tropicales. De son côté, le groupe Koman mobilise son savoir-faire en ingénierie et déploiement d'infrastructures pour assurer une installation efficace et durable des préaux solaires dans les Caraïbes.

L'offre conjointe inclut notamment une production d'énergie solaire optimisée, grâce à des panneaux de dernière génération.

