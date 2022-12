VERGNET : Conclusion d'un avenant du contrat de financement de Vergnet

Conversion des OCA

Les OCA pourront être converties en actions ordinaires nouvelles à la demande de leur porteur, à tout moment à compter de leur émission et jusqu'à leur date d'échéance, selon la parité de conversion déterminée en divisant le montant nominal des OCA converties par le prix de conversion.



La parité de conversion et le nombre d'actions à émettre pourraient être calculés en appliquant la formule suivante :



N = Vn / P



Où :

« N » correspond au nombre d'Actions émises ou livrées par l'Emetteur au profit du porteur d'OCA concerné lors de la conversion d'une ou plusieurs OCA ;

« Vn » correspond au montant nominal total des OCA à convertir ;

« P » correspond à 94% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société pendant une période de quinze (15) jours de négociation précédant immédiatement la date de conversion des OCA (le « Prix de Conversion »).



Il est précisé que le Prix de Conversion ne pourra être inférieur (i) ni à la valeur nominale de l'action (ii) ni au prix minimum d'émission par action prévu par la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 21 septembre 2022, soit 80% de la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société au cours des dix (10) derniers jours de négociation précédant la date de conversion des OCA (le « Prix Minimum d'Émission »).



Prix de conversion théorique inférieur au Prix Minimum d'Émission ou à la valeur nominale



Dans l'hypothèse où P serait inférieur à au Prix Minimum d'Émission

, la Société s'est engagée à verser une commission additionnelle ayant pour objet de compenser le préjudice résultant de la conversion des OCA de ladite tranche au Prix Minimum d'Émission alors que leur prix de conversion théorique calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur au Prix Minimum d'Émission (la « Commission Additionnelle »).



Le paiement de Commission Additionnelle sera effectué : en espèces ou, à la discrétion de l'Investisseur, en nature par émission de nouvelles OCA (sans BSA attachés) souscrites par l'Investisseur par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible, ces OCA émises au titre de la Commission Additionnelle ne pouvant elles-mêmes donner lieu au paiement d'une nouvelle Commission Additionnelle lors de leur conversion si leur prix de conversion théorique est inférieur au Prix Minimum d'Émission; et à la plus proche des deux dates entre : le 25 du mois considéré ; et L'émission de la Tranche d'OCABSA suivante.

Prix de conversion théorique inférieur à la valeur nominale



Dans l'hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale de l'action, la Société s'est engagée à indemniser contractuellement l'Investisseur au titre du préjudice résultant de la conversion des OCA de ladite tranche à la valeur nominale de l'action alors que leur prix de conversion théorique calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur nominale de l'action (l'« Indemnité »). Le paiement de l'Indemnité sera effectué : à la discrétion de la Société, en espèces ou bien en en nature par émission de nouvelles OCA souscrites par l'Investisseur par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible; et à la plus proche des deux dates entre : le 25 du mois considéré ; et l'émission de la Tranche d'OCABSA suivante.