Vergnet annonce du retard dans les opérations de regroupement d'actions

(AOF) - Vergnet a dévoilé du retard dans les opérations de regroupement de ses actions annoncées le 3 novembre dernier. Le concepteur, fabricant, installateur et distributeur de solutions de production d’énergies renouvelables a indiqué que ces opérations commenceraient finalement le 12 décembre, pour s’achever le 16 janvier inclus. Les modalités n’ont pas changé, à savoir : 7 600 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,0001 euro seront échangées contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 0,76 euro.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer