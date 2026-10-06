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Verdict le 9 octobre pour l'avenir d'IntegraGen
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 06:28

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Le Tribunal de commerce d'Evry a examiné le 5 octobre les deux offres de reprise déposées par ABL Diagnostics et Health In Code pour IntegraGen, puis a mis l'affaire en délibéré. Sa décision est attendue le 9 octobre 2026, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 15 juin 2026.

Les deux offres, déposées le 11 septembre 2026, s'inscrivent dans un projet de plan de cession portant sur la reprise d'activités et d'actifs de la société. Elles ne prévoient aucun rachat des actions IntegraGen. Le produit de la cession serait destiné au règlement des créanciers selon les règles applicables à la procédure.

La société indique que la reprise de l'activité ne garantit pas l'existence d'une valeur résiduelle pour les actionnaires, exposés à un risque de perte au moins partielle, voire totale, de leur investissement. Dans ce contexte, une liquidation judiciaire interviendra et une radiation des actions d'Euronext Growth Paris sera effectuée à la clôture de la procédure.

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