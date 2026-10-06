Carine Damois nouvelle directrice financière de Renault, Duncan Minto s'en va

Usine Renault de Douai

Renault Group ‌a annoncé lundi la nomination au poste de ​directrice financière de Carine Damois, qui succède à Duncan Minto à un moment charnière pour le ​groupe au losange.

Directrice financière déléguée du groupe Michelin depuis 2021, ​Carine Damois aura pour ⁠tâche de continuer à défendre auprès des ‌marchés financiers la bonne exécution du plan stratégique "FutuReady" du constructeur automobile français, présenté ​en mars ‌dernier.

Malgré le succès des véhicules électriques du ⁠groupe, comme la Renault 5, ou encore hybrides, l'action Renault est en baisse de près ⁠de 29% ‌depuis le début de l'année, selon des ⁠données LSEG.

Ducan Minto, qui "a souhaité donner une ‌nouvelle orientation à sa carrière en ⁠dehors du groupe" après près de trente ⁠ans chez ‌Renault, était directeur financier depuis mars 2025. Il ​avait aussi, quelques ‌mois plus tard, assuré brièvement l'intérim au poste de directeur général ​entre le départ soudain de Luca de Meo et la nomination de François ⁠Provost.

Agée de 51 ans, Carine Damois dispose d'une vingtaine d'années d'expérience au sein de groupes internationaux. Elle prendra ses fonctions le 14 novembre prochain.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gilles Guillaume, édité ​par Sophie Louet)