Nikkei 225 : derrière l'IA, l'autre moteur du rallye japonais

Bourse japonaise (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

L'IA porte les poids lourds du Nikkei, mais la revalorisation de la Bourse japonaise repose aussi sur des réformes qui commencent à produire des effets concrets.

L'indice phare de la Bourse japonaise est l'un des grands bénéficiaires du développement de l'intelligence artificielle. A l'instar du Nasdaq américain, du Kospi coréen ou encore du TAIEX taïwanais, le Nikkei profite des investissements colossaux dans les centres de données dédiés à l'IA grâce à l'exposition de plusieurs de ses poids lourds aux semi-conducteurs et au matériel électrique indispensable aux hyperscalers.

Résumer le Nikkei à un simple trade sur l'IA serait réducteur...

La Bourse japonaise bénéficie également d'un puissant soutien structurel lié à la transformation progressive de la gouvernance des entreprises. Cette dynamique, amorcée il y a plus d'une décennie sous l'ère de Shinzo Abe, a nettement accéléré en mars 2023 lorsque la Bourse de Tokyo a demandé aux sociétés cotées de gérer leur activité en tenant explicitement compte de leur coût du capital et de leur cours de Bourse. Concrètement, l'objectif est de réduire les participations croisées, de mieux utiliser les liquidités excédentaires et d'améliorer les rendements pour les actionnaires, des habitudes qui rendaient très difficile l'analyse des entreprises et détournaient donc les investisseurs institutionnels.

Top 10 du Nikkei 225 (en capitalisation boursière) | Performance YTD | Secteur :

Mitsubishi UFJ Financial Group | 45,01 % YTD | Banques

SoftBank Group Corp. | 47,66 % | Services de télécommunications sans fil

Toyota Motor Corporation | -13,78 % | Fabricants de voitures et camions

Kioxia Holdings Corporation | 449,69 % | Semi-conducteurs

Advantest Corporation | 105,25 % | Semi-conducteurs

Tokyo Electron Limited | 85,97 % | Semi-conducteurs

Sumitomo Mitsui Financial Group. | 33,86 % | Banques

Hitachi | 15,10 % | Biens de consommation

Recruit Holdings Co. | 88,03 % | Services pour l'emploi

Sony Group Corporation | -7,48 % | Appareils électroniques

Pendant plusieurs décennies, de nombreuses sociétés japonaises ont accumulé du cash, des participations dans leurs clients ou fournisseurs et parfois des actifs immobiliers sans véritable contrainte de rentabilité. Le changement est désormais tangible puisque selon le gérant d'actifs Verdad, la proportion de sociétés de son univers japonais valorisées moins de 0,7 fois leurs fonds propres est passée de 31% à 16% en quatre ans, tandis que celle des entreprises valorisées moins de 0,5 fois est tombée de 16% à seulement 5%. Les sociétés ayant le plus augmenté leurs distributions aux actionnaires ont également enregistré les plus fortes expansions de multiples.

Bilan plus petit -> meilleur ROE -> meilleur multiple de valorisation

Toutes choses égales par ailleurs, la réduction des liquidités excédentaires et des participations croisées au profit de dividendes, de rachats d'actions ou d'investissements plus productifs permet d'améliorer la rentabilité des capitaux propres (ROE) et donc de justifier une valorisation plus élevée. La transformation dépasse d'ailleurs la seule allocation du capital puisque plus de 98% des entreprises du Prime Market disposent désormais d'au moins un tiers d'administrateurs indépendants et plus de 85% ont mis en place des comités de nomination et de rémunération.

Cela explique pourquoi de nombreux titres éloignés de la thématique de l'IA progressent eux aussi fortement. Les quatre plus grandes entreprises japonaises du secteur financier affichent ainsi des hausses supérieures à 30% depuis le début de l'année. Elles bénéficient en parallèle de la pentification de la courbe des taux, les rendements à long terme augmentant davantage que les taux courts, plus directement dépendants de la politique de la Banque du Japon.

Le programme pourrait encore disposer d'un réservoir important

Verdad estime que 36% des sociétés de son univers japonais se négocient toujours sous leur valeur comptable et souligne que la revalorisation a jusqu'ici davantage profité aux grandes capitalisations. La Bourse de Tokyo concentre désormais davantage ses efforts sur le "Standard Market", où sont cotées de nombreuses petites et moyennes entreprises. Le "Value Up" pourrait donc progressivement devenir un moteur de revalorisation plus diffus au sein de la cote japonaise.

Le succès japonais commence également à faire école en Asie, avec la Corée du Sud qui s'en est grandement inspirée en 2024 en lançant son propre programme "Corporate Value-Up", afin de réduire le "Korea discount". Le mouvement a pris de l'ampleur en 2025 avec le renforcement des devoirs fiduciaires des dirigeants, de nouvelles protections pour les actionnaires minoritaires et des incitations à accroître les dividendes.