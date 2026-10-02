Verastem en hausse grâce aux résultats encourageants d'un médicament contre le cancer de l'ovaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** L'action Verastem VSTM.O a progressé de 1,8 % à 3,31 dollars avant l'ouverture du marché
** Le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cancer indique que l'association thérapeutique avutométinib-défactinib présente un taux de réponse de 18 % chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire séreux de bas grade récidivant dont les tumeurs ne présentent pas trois mutations clés
** Il précise que les patientes ont connu une durée médiane de 13 mois sans aggravation de la maladie
** Il ajoute que cette association médicamenteuse donne de meilleurs résultats que les traitements conventionnels
** Les risques liés à la sécurité comprennent des troubles oculaires, des réactions cutanées graves, des lésions hépatiques et des lésions musculaires; un suivi régulier est nécessaire - VSTM
** Les résultats seront présentés vendredi lors du congrès IGCS 2026, à Montréal
** À la clôture d’hier, VSTM affichait une hausse de 2,33 % depuis le début de l’année
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