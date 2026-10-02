 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Verastem en hausse grâce aux résultats encourageants d'un médicament contre le cancer de l'ovaire
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action Verastem VSTM.O a progressé de 1,8 % à 3,31 dollars avant l'ouverture du marché

** Le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cancer indique que l'association thérapeutique avutométinib-défactinib présente un taux de réponse de 18 % chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire séreux de bas grade récidivant dont les tumeurs ne présentent pas trois mutations clés

** Il précise que les patientes ont connu une durée médiane de 13 mois sans aggravation de la maladie

** Il ajoute que cette association médicamenteuse donne de meilleurs résultats que les traitements conventionnels

** Les risques liés à la sécurité comprennent des troubles oculaires, des réactions cutanées graves, des lésions hépatiques et des lésions musculaires; un suivi régulier est nécessaire - VSTM

** Les résultats seront présentés vendredi lors du congrès IGCS 2026, à Montréal

** À la clôture d’hier, VSTM affichait une hausse de 2,33 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

VERASTEM
7,7000 USD NASDAQ -2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank