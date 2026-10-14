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Verastem en hausse grâce à des résultats prometteurs concernant un médicament anticancéreux ; Bailey succède à Paterson au poste de directeur général
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cancer Verastem VSTM.O progressent de 15,3% à 8,6 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental VS-7375 a permis de réduire la taille des tumeurs dans plusieurs cas de cancers avancés du pancréas et colorectal lors d’un essai clinique de phase précoce à intermédiaire

** À la suite de discussions avec la FDA, VSTM prévoit de lancer un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas d’ici fin 2026

** Par ailleurs, la société annonce que Daniel Paterson quittera ses fonctions de directeur général et de président après 15 ans au sein de VSTM; Michael P. Bailey lui succédera

** VSTM relève ses prévisions de chiffre d'affaires net lié aux produits pour le troisième trimestre entre 23,9 et 24,1 millions de dollars, contre 11,2 millions de dollars un an plus tôt — selon un document déposé auprès de la SEC

** La société procède à une offre publique de 250 millions de dollars portant sur 30,94 millions d’actions ordinaires au prix de 8 dollars par action; le prix d’offre représente une prime de 7,4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action, qui s’établissait à 7,45 dollars

** Les 10 sociétés de courtage attribuent toutes à l'action la recommandation “acheter” ou une recommandation supérieure; le cours cible médian est de 14 dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 3,5% depuis le début de l’année

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VERASTEM
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