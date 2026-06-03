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Verastem en hausse après que la FDA a accordé le statut de procédure accélérée à un médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Le titre du laboratoire pharmaceutique Verastem VSTM.O a progressé de 10,5 % pour atteindre 4 dollars lors des négociations après la clôture

** La société annonce que la FDA américaine a accordé le statut de procédure accélérée au VS-7375, son médicament expérimental administré par voie orale destiné à certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé porteurs d'une mutation KRAS G12D, un facteur courant et agressif de croissance tumorale

** Le statut de procédure accélérée de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des traitements destinés à des maladies graves pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits

** La société indique qu'un essai de phase intermédiaire a débuté chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé ayant déjà reçu un traitement

** Les premières données d'une étude de phase précoce en cours sont attendues au premier semestre 2026, tandis que des données plus complètes sont attendues au second semestre 2026

** L'action VSTM a perdu 53,1 % depuis le début de l'année

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