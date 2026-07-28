Veralto revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande en matière d'analyse et de filtration de l'eau

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Veralto VLTO.N a revu mardi à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les portant au-delà des estimations de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses systèmes d'analyse de la qualité de l'eau et de filtration.

La demande en analyses de l'eau, qui soutient les opérations quotidiennes des clients municipaux, est restée stable, a indiqué la société.

"Nous continuons de bénéficier d’une forte demande dans les domaines du traitement des eaux industrielles, des initiatives de réutilisation de l’eau et des processus de surveillance environnementale de l’eau", a ajouté la directrice générale Jennifer Honeycutt.

Voici quelques détails:

* L'action de la société, qui propose des instruments de précision et des produits d'emballage, a progressé de 2% en séance après-bourse.

* Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires ajusté du segment de la qualité de l’eau a progressé de 5,7% par rapport à l’année dernière.

* Pour l'ensemble de l'année 2026, Veralto table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 4,35 et 4,43 dollars, contre une prévision antérieure de 4,20 à 4,28 dollars.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à un bénéfice de 4,25 dollars par action.

* La société, basée à Waltham, dans le Massachusetts, a affiché au deuxième trimestre un bénéfice par action ajusté de 1,11 dollar, supérieur à l'estimation des analystes qui s'élevait à 1,01 dollar.

* Le chiffre d'affaires total de Veralto pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à 1,47 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,45 milliard de dollars.