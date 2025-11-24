Verallia va prochainement annoncer un nouveau DirFin alors que Nathalie Delbreuve quitte son poste

Verallia VRLA.PA a annoncé lundi que sa directrice financière Nathalie Delbreuve avait décidé de quitter le groupe le 28 novembre.

Selon un communiqué, le nouveau directeur financier a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines.

(Rédigé par Etienne Breban)