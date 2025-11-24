 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 974,00
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Verallia va prochainement annoncer un nouveau DirFin alors que Nathalie Delbreuve quitte son poste
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 18:11

Verallia VRLA.PA a annoncé lundi que sa directrice financière Nathalie Delbreuve avait décidé de quitter le groupe le 28 novembre.

Selon un communiqué, le nouveau directeur financier a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines.

(Rédigé par Etienne Breban)

Valeurs associées

VERALLIA
23,7600 EUR Euronext Paris +0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank