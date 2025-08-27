Verallia: option de remboursement d'obligations largement exercée
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 07:40
En ce qui concerne les obligations 2031, l'option a été valablement exercée par les porteurs pour un montant nominal total de 429,8 millions d'euros, soit un montant total de remboursement (en incluant les intérêts courus) de près de 436,5 millions.
En conséquence, 100,3 millions d'euros des obligations 2028 et 70,2 millions des obligations 2031 resteront en circulation à compter de la date de remboursement optionnel, à savoir le 8 septembre prochain.
Verallia financera les montants de remboursement à verser aux porteurs d'obligations ayant exercé leur option en tirant sur le contrat de crédit 'bridge' conclu à cet effet avec un syndicat bancaire le 23 avril dernier.
Valeurs associées
|26,360 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
