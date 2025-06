Verallia: le FCPE n'apportera pas ses actions à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Verallia annonce que le conseil de surveillance du FCPE Verallia, réuni lundi, a décidé à l'unanimité de ne pas apporter les actions Verallia détenues par le fonds à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par BW Gestão de Investimentos (BWGI).



Cette décision s'inscrit dans la volonté affirmée du FCPE Verallia de préserver et de renforcer l'actionnariat salarié au sein du groupe d'emballage en verre. Pour rappel, l'OPA est ouverte du 23 juin au 25 juillet inclus, à un prix de 28,30 euros par action.



BWGI détient à ce jour 28,84% du capital et 27,92% des droits de vote théoriques de Verallia. Bpifrance Participations, deuxième actionnaire de Verallia avec environ 7,6% du capital, a l'intention d'apporter à l'offre environ 50% de sa participation.





Valeurs associées VERALLIA 28,200 EUR Euronext Paris 0,00%