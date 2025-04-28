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Verallia lance une consultation des porteurs des obligations 2028 et 2031
information fournie par Reuters 28/04/2025 à 10:59

Verallia SA VRLA.PA :

* LANCEMENT D'UNE CONSULTATION DES PORTEURS DES OBLIGATIONS 2028 ET DES OBLIGATIONS 2031 ÉMISES PAR VERALLIA

* OBLIGATIONS « SUSTAINABILITY LINKED » D'UN MONTANT DE 500 MLNS EUR PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 1,625 % VENANT À ÉCHÉANCE LE 14 MAI 2028

* OBLIGATIONS « SUSTAINABILITY LINKED » D'UN MONTANT DE 500 MLNS EUR PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 1,875 % VENANT À ÉCHÉANCE LE 10 NOVEMBRE 2031

* L'OBJECTIF EST DE SOUMETTRE À L'APPROBATION UNE PROPOSITION DE RENONCIATION AU DROIT DE DEMNADER UN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ EN CAS DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE SUITE À L'OPA

Texte original nBw3ms4rxa Pour plus de détails, cliquez sur VRLA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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