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Verallia confirme le projet d'offre publique d'achat de BWGI
information fournie par Reuters 10/03/2025 à 08:21

Verallia SA VRLA.PA :

* CONFIRMATION DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE BWGI SUR LES ACTIONS VERALLIA, SANS RETRAIT DE LA COTE

* PREND ACTE DE CETTE OFFRE, QUI SERA EXAMINÉE EN DÉTAIL PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES

* ENTEND NOTAMMENT UTILISER CETTE PÉRIODE POUR DISCUTER LES MODALITÉS DE CETTE OFFRE AVEC BWGI, AU MIEUX DES INTÉRÊTS DE L'ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES

* CETTE OFFRE N'EST SOUMISE À AUCUN SEUIL DE RÉUSSITE AUTRE QUE L'ATTEINTE DU SEUIL RÉGLEMENTAIRE DE 50% DU CAPITAL OU DES DROITS DE VOTE

* VERALLIA ENTEND NOTAMMENT UTILISER CETTE PÉRIODE POUR DISCUTER LES MODALITÉS DE CETTE OFFRE AVEC BWGI, AU MIEUX DES INTÉRÊTS DE L'ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES

* LE CABINET LEDOUBLE A ÉTÉ DÉSIGNÉ EN QUALITÉ D'EXPERT INDÉPENDANT AFIN D'ÉTABLIR UN RAPPORT SUR LE CARACTÈRE ÉQUITABLE DES CONDITIONS DE L'OFFRE

Texte original nBwbZl1L1a Pour plus de détails, cliquez sur VRLA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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