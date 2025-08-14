Verallia -BWGI monte à 77,05% du capital

BW Gestão de Investimentos (BWGI) a annoncé avoir porté sa participation dans Verallia VRLA.PA à 77,05% du capital, à l’issue de la période de réouverture de son offre publique d’achat volontaire close le 13 août 2025.

"Au total, à la suite du règlement-livraison de l'Offre rouverte qui interviendra le 20 août 2025, BWGI détiendra 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote de Verallia", a indiqué la holding brésilienne dans un communiqué.

Le groupe de la famille Moreira Salles a annoncé en mars son intention de déposer une offre publique d'achat pour Verallia, sans envisager de retrait de la cote.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)