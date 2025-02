Verallia: BWGI envisage une OPA information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Verallia indique que BWGI, son actionnaire depuis son introduction en bourse en 2019 avec actuellement 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote, a déclaré examiner une potentielle offre publique d'achat sur les actions (sans retrait de la cote).



Le conseil d'administration de Verallia se réunira aux fins d'examiner les conditions et l'opportunité d'une telle opération pour les parties prenantes, dès lors qu'une proposition incluant les termes détaillés de l'offre aura été soumise par BWGI.





Valeurs associées VERALLIA 28,40 EUR Euronext Paris -4,70%