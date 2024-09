Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: a inauguré un four 100 % électrique information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 07:50









(CercleFinance.com) - Verallia, troisième producteur mondial de l'emballage en verre, a inauguré le premier four 100 % électrique, dans son usine de Cognac.



'Avec une réduction de 60 % des émissions de CO2 par rapport à un four traditionnel, cette innovation technologique s'inscrit dans la stratégie ambitieuse de décarbonation du Groupe et marque une étape décisive vers un avenir plus durable pour l'industrie verrière' indique le groupe.



Le groupe vise une réduction de 46 % de ses émissions (scopes 1et 2) d'ici 2030 par rapport à 2019.



Le groupe a annoncé en 2021 la construction de son premier four verrier 100 % électrique, pour un investissement de 57 millions d'euros.





Valeurs associées VERALLIA 26,04 EUR Euronext Paris +0,46%