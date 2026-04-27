Veradermics bondit après l'annonce de résultats positifs d'un essai clinique de phase avancée concernant un comprimé expérimental contre la chute des cheveux

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27 avril - ** L'action de la société de biotechnologie Veradermics MANE.N bondit de 37,3 % à 93,72 dollars en début de séance

** La société annonce des résultats positifs pour son médicament oral expérimental contre la calvitie masculine, à l'issue d'essais cliniques de phase avancée

** Elle précise que son comprimé VDPHL01 cible l'alopécie androgénétique, une affection courante dans laquelle les hommes perdent progressivement leurs cheveux en raison de facteurs génétiques et hormonaux

** Elle précise que l'étude de six mois menée auprès de plus de 500 hommes a montré que les patients sous traitement avaient gagné plus de 30 cheveux par cm² contre sept pour ceux sous placebo

** La société ajoute que près de 80 % des patients sous VDPHL01 ont signalé une amélioration, contre environ 36 % sous placebo, les bénéfices étant observés dès le deuxième mois

** Indique que ce comprimé est une version non hormonale à libération prolongée du minoxidil et qu'il n'a présenté aucun problème de sécurité grave lié au cœur

** Précise qu'elle prévoit de mener d'autres études, notamment des essais chez les femmes, et que de nouveaux résultats sont attendus en 2026

** À la clôture d'hier, l'action avait multiplié sa valeur par cinq environ par rapport à son prix d'introduction en bourse de 17 dollars, clôturant à 90,72 dollars