Vera Therapeutics en hausse après que son médicament contre les maladies rénales a atteint ses objectifs lors d'un essai de confirmation

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15 septembre - ** L'action de Vera Therapeutics VERA.O progresse de 11,6 % à 38 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son médicament Trutakna a atteint tous les objectifs fixés dans le cadre d'un essai confirmatoire de phase avancée mené auprès de 428 adultes atteints de néphropathie à immunoglobulines A, une affection pouvant entraîner une insuffisance rénale

** Le médicament a largement stabilisé la fonction rénale et réduit le risque de progression de la maladie de 76 % par rapport au placebo sur une période de deux ans – VERA

** Aucun patient sous Trutakna n'a connu de dialyse à long terme, de greffe rénale ou de décès au cours des deux années, contre huit patients sous placebo - VERA

** Le profil de sécurité était globalement similaire à celui du placebo, aucune nouvelle préoccupation n’ayant été signalée

** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation complète aux États-Unis au quatrième trimestre 2026, après que le médicament a obtenu une autorisation accélérée en juillet

** À la dernière clôture, l’action VERA affichait une baisse de 32,8 % depuis le début de l’année