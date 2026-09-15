Vera Bradley en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles

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15 septembre - ** Les actions du fabricant de bagages et de sacs à main Vera Bradley VRA.O bondissent d’environ 16% à 3,55 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la croissance de son activité de vente directe aux consommateurs, portée par un taux de conversion en ligne plus élevé, des montants de transaction plus importants et la demande liée à la rentrée scolaire

** La société annonce un chiffre d’affaires net de 71,6 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 66 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Retour à l'équilibre, avec un BPA ajusté trimestriel s'établissant à 11 cents, soutenu par un remboursement de droits de douane de 7,7 millions de dollars, contre une perte de 2 cents l'année dernière et des prévisions tablant sur une perte de 8 cents

** La société réitère ses prévisions de chiffre d’affaires et de marge d’exploitation pour l’exercice 2027

** Depuis la clôture précédente, l'action a progressé d'environ 26% depuis le début de l'année