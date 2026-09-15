 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vera Bradley en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 14:41
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du fabricant de bagages et de sacs à main Vera Bradley VRA.O bondissent d’environ 16% à 3,55 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la croissance de son activité de vente directe aux consommateurs, portée par un taux de conversion en ligne plus élevé, des montants de transaction plus importants et la demande liée à la rentrée scolaire

** La société annonce un chiffre d’affaires net de 71,6 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 66 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Retour à l'équilibre, avec un BPA ajusté trimestriel s'établissant à 11 cents, soutenu par un remboursement de droits de douane de 7,7 millions de dollars, contre une perte de 2 cents l'année dernière et des prévisions tablant sur une perte de 8 cents

** La société réitère ses prévisions de chiffre d’affaires et de marge d’exploitation pour l’exercice 2027

** Depuis la clôture précédente, l'action a progressé d'environ 26% depuis le début de l'année

Valeurs associées

VERA BRADLEY
3,0400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 100,74 -0,21%
Pétrole Brent
106,38 -0,09%
BIOPHYTIS
0,0513 +2,60%
SOITEC
125,7 +1,86%
DBT
0,0846 +2,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank