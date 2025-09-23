VEOM GROUP : Résultats semestriels 2025

Repli de la marge brute en ligne avec le recul de l'activité essentiellement du à l'activité Cabasse Audio dans un contexte marqué par une consommation ralentie à l'international avec des niveaux de stocks toujours élevés chez les distributeurs, une activité OEM importante un an plus tôt et des retards de livraison de certains composants par des fournisseurs

mais pénalisé au sein de Chacon & DiO Home par les remises d'implantation des produits de domotique et vidéo sécurité dans plus de 350 nouveaux magasins d'une grande centrale de bricolage

sur 18 mois) qui permettent de compenser partiellement le recul de l'activité

et l'absence d'éléments exceptionnels

Perspectives

Division Chacon & DiO Home

Retour à la croissance désormais escompté au 1 er semestre 2026 en raison du retard d'implantation des gammes dans une importante centrale de bricolage et de l'environnement économique difficile

implantée au 1 er semestre 2026 dans les grandes enseignes de bricolage

Division Cabasse

Renforcement des équipes commerciales à l'export avec la nomination de Romain Vet au poste de Directeur Business development et développement international

Poursuite de l'élargissement de la gamme Wireless Luxury Audio , avec le lancement commercial de LA SPHERE EVO et de THE PEARL THEATER 5.1 dans les prochains mois, et de l'accord de partenariat avec une grande maison de Luxe avec un second produit lancé l'an prochain

et à la politique de gestion des stocks des distributeurs dans un contexte marqué par l'incertitude liée aux nouvelles barrières douanières

VEOM Group (Euronext Growth – FR0013530102 – ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels consolidés au 30 juin 2025, arrêtés par le Conseil d'administration le 23 septembre 2025.

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : 9,0 M€

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2025, le chiffre d'affaires de VEOM Group s'est établi à 9,0 M€, en repli de -11%, par rapport à la même période de l'année précédente, dans un contexte de marché volatil et un environnement économique incertain, impactant essentiellement l'activité de la division Cabasse Audio.

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 6,5 M€, quasi-stable par rapport au 1 er semestre 2024, dans un marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) toujours en retrait. Sur ce 1 er semestre, la division ne bénéficie pas encore de l'impact des deux contrats majeurs de distribution signés en 2024, dont celui avec une grande centrale de bricolage européenne, dont les premières implantations ont été décalées à la fin du 2 ème trimestre.

La division Cabasse Audio a quant à elle enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,5 M€, pénalisé par un environnement économique difficile, marqué par une consommation ralentie, essentiellement à l'international et, en conséquence, de niveaux de stocks qui demeurent élevés chez les distributeurs. Par ailleurs, des tensions chez des fournisseurs de Cabasse, accentuées par les nouvelles barrières douanières américaines, ont retardé la livraison de certains composants essentiels à la production des systèmes audio de la société.

Pour rappel, l'activité OEM ( Original Equipment Manufacturer – production pour des tiers) avait été particulièrement dynamique à la même période l'an dernier (872 K€ au 1 er semestre 2024 contre 169 K€ au 1 er semestre 2025) et devrait l'être à nouveau l'an prochain avec le développement en cours du second produit pour la grande maison de luxe. Hors impact de cette activité, le chiffre d'affaires réalisé dans le retail s'inscrit en recul limité de -14% par rapport au 1 er semestre 2024, dans la tendance générale du marché de l'audio haut de gamme.

Compte de résultat semestriel

Données en K€ (non auditées)

Normes françaises 1 er semestre

2024

2025

(6 mois) 2024

(12 mois) Chiffre d'affaires 10 155 8 989 20 347 Marge brute 4 484 3 739 8 473 % de marge brute 44,2% 41,6% 41,6% EBITDA ajusté 1 -465 -702 -1 186 Résultat d'exploitation ajusté 2 -1 166 -1 423 -2 560 Résultat financier -552 -321 -1 107 Résultat d'exceptionnel -242 - -526 Impôt sur les sociétés 482 459 947 Résultat net -1 801 -1 562 -3 888

1 L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et les dotations et reprises de provisions pour risques et charges et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR) pour 276 K€ au 1 er semestre 2025, 323 K€ un an plus tôt et 643 K€ en 2024.

2 Le résultat d'exploitation est retraité pour inclure le crédit d'impôt recherche (CIR).

Taux de marge brute de 41,6% au 1 er semestre 2025, EBITDA de -0,7 M€

À mi-exercice, la marge brute de VEOM Group s'est établie à 3,7 M€, contre 4,5 M€ un an plus tôt.

Le taux de marge brute s'établit ainsi à 41,6%, identique au niveau enregistré à l'issue de l'exercice 2024, et contre 44,2% au 1 er semestre 2024.

La marge brute de la division Cabasse Audio s'est inscrite en recul à 1,3 M€, en ligne avec le repli de l'activité semestrielle. Le taux de marge brute s'est ainsi établi à 50,2% sur la période, contre 49,4% un an plus tôt et 44% sur l'ensemble de l'exercice 2024, reflétant la poursuite de la montée en gamme du mix activité avec les produits de la gamme Luxury Wireless Audio et l'optimisation des coûts de production.

Pour la division Chacon & DiO Home , le taux de marge brute s'est établi à 38,5% sur la période, en recul par rapport à la même période un an plus tôt (41,3%), pénalisé par les remises liées à l''implantation dans plus de 350 nouveaux Magasins auprès de la grande centrale de bricolage.

À l'issue du 1 er semestre 2025, VEOM Group a enregistré un EBITDA retraité 3 de -0,7 M€, contre

-0,5 M€ un an plus tôt. Pour rappel, VEOM Group a mis en place un plan de réduction des coûts, de l'ordre de 15%, au sein de ses deux divisions en 2024. Ce plan représente au total une économie de charges d'exploitation d'environ 1,7 M€ (0,9 M€ au sein de la division Chacon & DiO Home et 0,8 M€ au sein de la division Cabasse Audio) en année pleine (0,7 M€ déjà matérialisés en 2024). Au 1 er semestre 2025, les charges d'exploitation ont poursuivi leur baisse de -0,5 M€ par rapport au 1 er semestre 2024 (et -0,9 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, base de référence du plan de réduction des coûts).

Au total, VEOM Group a ainsi réalisé 1,6 M€ d'économies sur les charges d'exploitation en l'espace de 18 mois (vs. 1,7 M€ visés sur 24 mois). Cette tendance devrait se poursuivre au 2 nd semestre 2025, qui matérialisera également des économies sur les charges variables au niveau des frais de transport.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements, en léger recul, le résultat d'exploitation retraité [3] ressort à -1,4 M€, contre -1,2 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte du résultat financier (-0,3 M€) et en l'absence d'éléments exceptionnels ce semestre, le résultat net ressort en amélioration de +0,2 M€ au 30 juin 2025, à -1,6 M€, contre

-1,8 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 30 juin 2025

Au cours du 1 er semestre de son exercice 2025, VEOM Group a consommé -0,4 M€ de trésorerie, contre -0,5 M€ un an plus tôt et -1,1 M€ à l'issue de l'exercice 2024, ventilée ainsi :

-0,3 M€ de cash-flow d'exploitation , en amélioration de +1,0 M€ par rapport au 1 er semestre 2024, bénéficiant d'une variation du besoin en fonds de roulement positive à +1,1 M€ (vs. +0,1 M€ au 1 er semestre 2024) sous l'effet de la diminution des stocks et d'une gestion optimisée du cycle d'exploitation ;

, en amélioration de +1,0 M€ par rapport au 1 semestre 2024, bénéficiant d'une variation du besoin en fonds de roulement positive à +1,1 M€ (vs. +0,1 M€ au 1 semestre 2024) sous l'effet de la diminution des stocks et d'une gestion optimisée du cycle d'exploitation ; -0,7 M€ de flux d'investissements (vs. -0,8 M€ un an plus tôt), constitués quasi-exclusivement de dépenses nécessaires pour assurer la continuité des activités de R&D et maintenir l'expertise technologique qui garantissent la pérennité du Groupe ;

(vs. -0,8 M€ un an plus tôt), constitués quasi-exclusivement de dépenses nécessaires pour assurer la continuité des activités de R&D et maintenir l'expertise technologique qui garantissent la pérennité du Groupe ; +0,6 M€ de flux de financement , relatifs à l'émission de nouveaux emprunts, incluant +0,4 M€ de financements court terme.

Au 30 juin 2025, les fonds propres de VEOM Group étaient de -3,4 M€, contre -2,0 M€ fin 2024.

Les dettes obligataires de VEOM Group incluent 1,0 M€ de dette OCEANE (obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes) dont le remboursement est convenu sur une période de 36 mois à effet du 21 octobre 2026 (taux 4% par an). Les dettes obligataires incluent également les dettes obligataires de la filiale Cabasse pour 3,3 M€, dont 0,4 M€ au titre des OCEANE 2029 émises en novembre 2024, 2,5 M€ au titre des obligations convertibles à échéance décembre 2027 émises fin 2022 et 0,3 M€ d'intérêts courus.

Au cours du 1 er semestre 2025, la filiale Cabasse a mis en œuvre un contrat de financement par l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCA) [4] , d'un montant maximum de 2,5 M€. Ce contrat de financement vise à permettre à Cabasse de financer ses activités et investissements jusqu'au 31 décembre 2025 (sous réserve de l'issue favorable des discussions avec les partenaires financiers en vue du rééchelonnement de la dette et d'une liquidité suffisante des titres Cabasse sur le marché Euronext Growth ® ), et à doter la filiale de nouvelles ressources financières pour poursuivre le développement de sa gamme Wireless Luxury Audio .

À mi-exercice, la trésorerie disponible de VEOM Group s'élevait à 0,3 M€, pour des dettes financières de 13,0 M€ constituées ( i ) de dettes bancaires de 8,0 M€, dont 3,7 M€ de PGE (Prêts garantis par l'État) et 3,4 M€ de dettes bancaires moyen terme, ( ii ) de 4,6 M€ d'avances en devises liées au financement des stocks, et ( iii ) de 0,3 M€ d'avances remboursables et prêts à taux zéro.

Les négociations relatives à l'endettement bancaire avec les partenaires financiers se poursuivent au sein des sociétés du Groupe afin d'étendre l'horizon de trésorerie et permettre à VEOM Group de poursuivre ses développements. Compte tenu de la trésorerie disponible à ce jour et du prévisionnel de trésorerie, la poursuite de l'activité est dépendante d'une issue favorable de ces négociations en vue du rééchelonnement de la dette bancaire. S'il existe donc une incertitude significative sur la continuité d'exploitation à ce jour, le groupe demeure raisonnablement confiant sur l'issue des négociations en cours.

ACTIF – En K€ (non audités)

Normes françaises 31/12

2024 30/06

2025 PASSIF – En K€ (non audités)

Normes françaises 31/12

2024 30/06

2025 Actif immobilisé 12 099 12 688 Capitaux propres -2 021 -3 391 Provisions 386 410 Stocks 5 515 5 175 Emprunts & dettes bancaires 12 695 12 955 Créances clients 1 083 1 383 dont Dettes bancaires & PGE 7 052 7 969 dont Avances en devises 5 292 4 648 Autres créances 3 047 3 137 dont Avances remboursables & PTZ 351 338 Dette obligataire 3 946 4 310 Trésorerie disponible 506 254 Dettes fournisseurs 5 110 5 572 Autres passifs 2 135 2 782 Total 22 250 22 638 Total 22 250 22 638

Postérieurement à la clôture du semestre, VEOM Group a participé en août 2025 à l'augmentation de capital de sa filiale Cabasse à hauteur de 0,1 M€ par compensation d'une partie de sa créance envers cette dernière. Sa participation au capital de sa filiale Cabasse s'élève aujourd'hui à 9,4%.

Perspectives

La division Chacon & DiO Home a poursuivi la montée en gamme de ses produits pour la Smart Home au 1 er semestre 2025, avec le lancement de sa nouvelle génération de caméras haute résolution DiO ® , qui se distingue par sa simplicité d'installation, sa connectivité Wi-Fi renforcée ( Dual Band ), ses fonctionnalités avancées et l'absence d'abonnement. Cette nouvelle génération de caméras est commercialisée depuis le mois de juin 2025 dans les principales enseignes de bricolage partenaires de VEOM Group, et viendra renforcer le positionnement du groupe sur le marché de la maison connectée, tout en proposant des tarifs parmi les plus attractifs du marché.

Par ailleurs, le partenariat majeur avec la grande centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home , avec plus de 350 nouveaux points de vente, a démarré à la fin du 2 ème trimestre 2025, et devrait soutenir le chiffre d'affaires de la division au 2 nd semestre 2025 et en 2026. Toutefois, en raison du retard d'implantation des gammes de ce contrat et de l'environnement économique difficile, le retour à la croissance de la division est désormais escompté au 1 er semestre 2026.

Enfin, la division Chacon & DiO Home annonce le lancement d'une nouvelle gamme d'équipements connectés de jardin, qui sera implantée au 1 er semestre 2026 dans les grandes centrales de bricolage.

Afin de poursuivre l'élargissement de sa gamme de produits Wireless Luxury Audio , la division Cabasse Audio a de son côté lancé au cours du 1 er semestre 2025 deux nouveaux produits : LA SPHERE EVO , un système stéréo de prestige, et THE PEARL THEATER 5.1 , le système home cinéma sans fil ultra compact de la gamme THE PEARL, dont la commercialisation est prévue au cours des prochains mois. Parallèlement, l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclu entre Cabasse et une grande maison de luxe se poursuit avec le développement en cours d'un second produit qui devrait être commercialisé en 2026.

En outre, Romain Vet a rejoint Cabasse le 1 er juillet 2025 en tant que Directeur Business development et développement international. Fort d'une solide expérience de plus de 11 ans au sein du Groupe Vervent, dont 7 ans chez Focal & Naim America, il a pour mission d'apporter une dynamique nouvelle au développement commercial de Cabasse, notamment sur ses marchés clés tels que les États-Unis, le Canada ou le Mexique, représentant plus de 35% du marché mondial du Luxury Audio .

L'évolution de l'activité sur la seconde moitié de l'exercice 2025 sera fortement conditionnée à l'évolution de la consommation et à la politique de gestion des stocks des distributeurs de Cabasse.

Par ailleurs, les incertitudes liées aux barrières douanières américaines fragilisent certains fournisseurs et sous-traitants asiatiques de Cabasse, impactant leur capacité à approvisionner la société en composants ou à maintenir leurs conditions de paiement, ce qui affecte la capacité d'approvisionnement de certains produits de la société auprès de ses distributeurs.

Agenda financier 2025

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 3 février 2026 Résultats annuels 2025 Mercredi 22 avril 2026

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 8 428 207

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Zineb Essafi

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 90

zessafi@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[4] Lire le communiqué de presse du 25 mars 2025 .