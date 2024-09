VEOM GROUP : Résultats semestriels 2024

Amélioration du taux de marge brute à 44,2% (+430 bp), portée par l'appréciation de la marge brute de la division Cabasse Audio

VEOM Group (Euronext Growth – FR0013530102 – ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels consolidés au 30 juin 2024, arrêtés par le Conseil d'administration le 24 septembre 2024.

Données en K€ (non auditées)

Normes françaises 1 er semestre

2023

(6 mois) 1 er semestre

2024

(6 mois) 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 11 934 10 155 25 027 Marge brute 4 764 4 484 10 411 % de marge brute 39,9% 44,2% 41,6% EBITDA 1 -390 -465 -28 Résultat d'exploitation retraité 2 -1 223 -1 166 -1 732 Résultat financier -469 -552 -1 183 Résultat d'exceptionnel -241 -242 -201 Impôt sur les sociétés 456 482 897 Résultat net -1 804 -1 801 -2 842

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 : 10,1 M€

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2024, VEOM Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 M€, en repli de -15% par rapport au 1 er semestre 2023, pénalisé par un contexte de marché toujours difficile et une demande ralentie dans le retail .

La division Chacon & DIO Home a affiché un chiffre d'affaires de 6,5 M€, en recul de -17% par rapport au 1 er semestre 2023, qui représente une importante base de comparaison en raison des livraisons ponctuelles de produits de Sécurité-Vidéo protection en marque distributeur pour le compte d'une grande enseigne européenne d'équipements pour la maison. Les ventes semestrielles, hors impact de ces livraisons, auraient affiché un repli de -9%, en ligne avec la tendance globale du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) depuis mi-2023.

La division Cabasse Audio a quant à elle enregistré un volume d'affaires pénalisé par (i) le lancement décalé à fin juin de la nouvelle enceinte THE PEARL MYUKI, qui n'a pas contribué au chiffre d'affaires sur la période (contre une pleine contribution à l'activité de l'enceinte RIALTO un an plus tôt) (ii) une baisse d'activité à l'export due à des stocks élevés chez les distributeurs, principalement aux États-Unis et en Corée du Sud, deux marchés internationaux clés de Cabasse. Hors ces deux géographies, le chiffre d'affaires semestriel de Cabasse aurait enregistré une croissance de +9% au 1 er semestre 2024.

Amélioration de +430 bp du taux de marge brute, porté à 44,2% au 1 er semestre 2024

À mi-exercice, la marge brute de VEOM Group s'est établie à 4,5 M€, représentant un taux de marge brute de 44,2%, en progression notable de +430 bp par rapport au 1 er semestre 2023 (39,9%) et à l'ensemble de l'exercice 2023 (41,6%).

Cette performance est le fruit de la progression de la marge brute de la division Cabasse Audio , qui a augmenté de +12% sur le semestre à 1,8 M€. Le taux de marge brute de cette division s'est ainsi établi à un niveau élevé de de 49,4% sur la période, contre 39,7% un an plus tôt et 45,5% sur l'ensemble de l'exercice 2023. Cette progression marquée tire profit de la montée en gamme de la marque grâce aux ventes au sein de la gamme Luxury Wireless Audio et à la montée en puissance des livraisons pour la grande maison de luxe dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique.

Concernant la division Chacon & DiO Home , le taux de marge brute s'est établi à 41,3% sur la période, en progression par rapport à la même période un an plus tôt (39,7%), grâce notamment au lancement et la commercialisation de nouvelles gammes de produits innovants à forte valeur ajoutée pour la Smart Home .

EBITDA [3] de -0,5 M€ au 30 juin 2024

À l'issue du 1 er semestre 2024, VEOM Group a enregistré un EBITDA 3 de -0,5 M€, contre -0,4 M€ un an plus tôt. Pour rappel, VEOM Group a mis en place un plan de réduction des coûts au sein de ses deux divisions dont les effets commenceront à se matérialiser à compter du 4 ème trimestre 2024, et en 2025 en année pleine. Ce plan de réduction de coûts représentera une économie de charges d'exploitation d'environ 1,7 M€ (0,9 M€ au sein de la division Chacon & DiO Home et 0,8 M€ au sein de la division Cabasse Audio) en année pleine.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, en net recul, le résultat d'exploitation retraité [4] s'établit à -1,2 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2023.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement de charges d'intérêts liées à la dette financière, et du résultat exceptionnel, intégrant les coûts de mise en œuvre du plan de réduction des coûts, le résultat net ressort stable à -1,8 M€ à l'issue du 1 er semestre 2024.

Situation bilancielle au 30 juin 2024

Au cours des six premiers mois de l'exercice 2024, VEOM Group a ramené sa variation de trésorerie à -0,5 M€, contre -4,4 M€ un an plus tôt et -4,3 M€ à l'issue de l'exercice 2023, ventilée ainsi :

-1,3 M€ de cash-flow d'exploitation , en amélioration de +1,0 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, avec une variation du besoin en fonds de roulement positive à +0,1 M€ (vs. -1,0 M€ au 1 er semestre 2023) sous l'effet d'une bonne gestion du cycle d'exploitation ;

, en amélioration de +1,0 M€ par rapport au 1 semestre 2023, avec une variation du besoin en fonds de roulement positive à +0,1 M€ (vs. -1,0 M€ au 1 semestre 2023) sous l'effet d'une bonne gestion du cycle d'exploitation ; -0,8 M€ de flux d'investissements (vs. -1,1 M€ un an plus tôt), constitués quasi-exclusivement de frais de développement ;

(vs. -1,1 M€ un an plus tôt), constitués quasi-exclusivement de frais de développement ; +1,6 M€ de flux de financement , avec 2,0 M€ de produits nets de frais résultant des augmentations de capital réalisées par VEOM Group et sa filiale Cabasse au cours du semestre et -0,4 M€ de remboursements nets de dettes financières (1,6 M€ de remboursements de dettes financières et 1,2 M€ de souscription de nouveaux emprunts bancaires).

ACTIF – En K€ (non audités)

Normes françaises 31/12

2023 30/06

2024 PASSIF – En K€ (non audités)

Normes françaises 31/12

2023 30/06

2024 Actif immobilisé 12 014 12 104 Fonds propres [5] 2 701 2 652 Provisions 384 430 Stocks 8 047 7 291 Emprunts & dettes bancaires 13 442 13 413 Créances clients 1 175 1 124 dont Dettes bancaires & PGE 8 495 8 412 dont Avances en devises 4 349 4 560 Autres créances 3 086 2 928 dont Avances remboursables & PTZ 598 441 Dette obligataire 1 551 1 151 Trésorerie disponible 1 515 943 Dettes fournisseurs 5 360 4 904 Autres passifs 2 399 1 841 Total 25 837 24 390 Total 25 837 24 390

Les fonds propres de VEOM Group s'élevaient à 2,7 M€, quasi-stables par rapport au 31 décembre 2023, après prise en compte des augmentations de capital de Cabasse et VEOM Group, réalisées en mars et juin 2024, pour un montant total de 2,0 M€.

VEOM Group a également participé à l'augmentation de capital de sa filiale Cabasse à hauteur de 286 K€ par compensation d'une partie de sa créance envers cette dernière. Sa participation au capital de sa filiale Cabasse à l'issue de cette opération s'élève à 31,88% (vs. 42,15% avant l'opération).

Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible de VEOM Group s'élevait à 0,9 M€, pour des dettes financières constituées ( i ) de dettes bancaires de 8,5 M€, dont 4,1 M€ de PGE (Prêts garantis par l'État), ( ii ) de 4,5 M€ d'avances en devises liées au financement des stocks, et ( iii ) de 0,4 M€ d'avances remboursables et prêts à taux zéro.

Au cours du semestre écoulé, VEOM Group a poursuivi le remboursement de sa dette obligataire, consécutivement à l'accord de remboursement anticipé des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) conclu en mars 2023, selon un échéancier désormais fixé jusqu'en septembre 2026 avec les porteurs des OCEANE. Au 30 juin 2024, cette dette obligataire s'élevait à 1 151 K€.

Compte tenu de la trésorerie disponible à ce jour, VEOM Group dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'à la fin de l'année 2024. La société travaille activement au renforcement de sa trésorerie et à une négociation relative à son endettement bancaire afin d'étendre cet horizon de trésorerie pour poursuivre ses développements en 2025. Il existe donc une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Pour autant, la société est raisonnablement confiante sur l'issue des négociations en cours.

Perspectives

La division Chacon & DiO mise sur l'innovation et l'accélération de la commercialisation de ses nouveaux produits technologiques à forte valeur ajoutée pour la Smart Home pour renouer avec une croissance dynamique de ses ventes et améliorer sa rentabilité dès la reprise de ses marchés. Au 1 er semestre, la division a ainsi lancé la DIOCAM-RE02-4G, une caméra de surveillance 4G autonome, les modules Dio Connect (433 +wifi et 433+ Zigbee) pour rendre les volets électriques pilotables et connectés, ou encore le micromodule connecté d'éclairage REV-LIGHT-MOD, qui permet de rendre intelligents les luminaires en combinant la commande locale via radio et le contrôle à distance via WiFi : des produits innovants, abordables et simples à installer.

La division a en outre remporté au cours du semestre un appel d'offre majeur auprès d'une importante centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home . Le gain de cet appel d'offres va représenter un chiffre d'affaires annuel significatif à compter de 2025.

Dans le cadre de l'élargissement de sa gamme de produits Luxury Wireless Audio , la division Cabasse Audio a lancé fin juin THE PEARL MYUKI, la nouvelle enceinte active connectée haute résolution ultra portable et ultra puissante, qui a déjà fait l'objet de plus de 1 M€ de commandes depuis son lancement. Parallèlement, dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec la grande maison de luxe, le développement d'un second produit pour 2025 a été confirmé cet été.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, VEOM Group vise un chiffre d'affaires annuel en repli, mais avec une progression du taux de marge brute, sous l'effet du mix produits.

Le plan de réduction des coûts au sein des deux divisions, d'un montant annuel d'économies de l'ordre de 1,7 M€, commencera à se matérialiser au 4 ème trimestre 2024 et sera pleinement effectif sur la totalité de l'exercice 2025. VEOM Group s'est ainsi mis en position pour viser de retrouver un EBITDA bénéficiaire en 2025.

Agenda financier 2024

VEOM Group reporte la publication de son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024 au 14 novembre 2024 (initialement prévue le 29 octobre 2024).

Publication Date Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024 Jeudi 14 novembre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 4 février 2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 23 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

[5] les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des obligations convertibles Cabasse (quasi-fonds propres) pour 2 500 K€ au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023.