VEOM GROUP : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 : 9,0 M EUR

Chiffre d'affaires stable au 1 er semestre 2025, avant la montée en puissance des livraisons du contrat majeur auprès d'une importante centrale de bricolage depuis la fin du 2 ème trimestre

Division Cabasse Audio :

Repli de -30% de l'activité semestrielle dans un contexte marqué par une consommation

Ventes semestrielles dans le retail (hors activité OEM ) en repli limité de -14%

Perspectives

Effet du plan de réduction des coûts de l'ordre de -15%

Accélération de la croissance avec le démarrage de l'implantation des gammes

Lancement d'une nouvelle génération de caméras haute résolution DiO ®

Division Cabasse :

Poursuite de l'élargissement de la gamme Luxury Wireless Audio avec le lancement de deux nouveaux produits lors du salon international High End à Munich

Nomination de Romain Vet au poste de Directeur Business development et développement international depuis le 1 er juillet 2025

juillet 2025 Développement en cours d'un 2 nd produit dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec une grande maison de luxe

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2025

(non audité) pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2025.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1 er semestre 2024 1 er semestre 2025 Chiffre d'affaires 10 137 8 988 Chacon & DiO Home 6 528 6 465 Cabasse Audio 3 609 2 523

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2025, le chiffre d'affaires de VEOM Group s'est établi à 9,0 M€, en repli de -11%, par rapport à la même période de l'année précédente, dans un contexte de marché volatil et un environnement économique toujours dégradé.

Activité du 1 er semestre 2025 par division

Au 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires de la division Chacon & DiO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 6,5 M€, quasi-stable par rapport au 1 er semestre 2024, dans un marché global de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) toujours en retrait, marqué par un nouveau recul de la demande, avec des volumes de vente en baisse et une activité toujours pénalisée par le manque de projets de rénovation et d'aménagement des ménages.

Le 1 er semestre 2025 ne bénéficie pas encore pleinement des deux contrats majeurs de distribution signés en 2024, dont un auprès d'une importante centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home dont les implantations ont débuté à la fin du 2 ème trimestre avec trois mois de retard sur le planning initial.

Ces contrats vont contribuer significativement au chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2025, avec une croissance de la division attendue sur l'ensemble de l'exercice, et également l'accélération de l'implantation des nouvelles gammes de produits lancés en 2024.

La division Cabasse Audio a quant à elle enregistré un chiffre d'affaires de 2,5 M€ à l'issue du semestre, en recul de -30%.

Dans le sillage de l'exercice précédent, l'activité de Cabasse a été fortement pénalisée par un environnement économique difficile, marqué par une consommation ralentie, essentiellement à l'international et, en conséquence, des niveaux de stocks qui demeurent élevés chez les distributeurs.

Par ailleurs, l'activité OEM ( Original Equipment Manufacturer – production pour des tiers) avait été particulièrement élevée à la même période l'an dernier (872 K€ au 1 er semestre 2024 contre 169 K€ au 1 er semestre 2025) et devrait l'être à nouveau l'an prochain avec le développement en cours du second produit pour le compte d'une grande maison de luxe. Hors impact de l'activité OEM , le chiffre d'affaires réalisé dans le retail s'inscrit en baisse limitée de -14% par rapport au 1 er semestre 2024, dans la tendance du marché de l'audio haut de gamme.

De nouvelles avancées pour la Smart Home et le Luxury Audio au 1 er semestre 2025

L'innovation est toujours au cœur de la stratégie de VEOM Group, qui investit de façon régulière dans le développement de nouvelles solutions intelligentes, à la fois pour la Smart Home et dans le Luxury Audio .

Cette dynamique s'est traduite à la fin du 1 er semestre 2025 par le lancement de LA SPHERE EVO et THE PEARL THEATER dans l'univers du Luxury Audio , et d'une nouvelle génération de caméras connectées haute résolution sous la marque DiO Connect pour la Smart Home .

Conçue pour répondre à la demande croissante de sécurité à domicile, la nouvelle génération de caméras haute résolution DiO ® se distingue par sa simplicité d'installation, sa connectivité Wi-Fi renforcée ( Dual Band ), ses fonctionnalités avancées (vision nocturne, détection intelligente, audio bidirectionnel) et l'absence d'abonnement.

Commercialisée depuis juin dans les principales enseignes de bricolage partenaires de VEOM Group, remplaçant d'autres marques, cette nouvelle offre renforce le positionnement du groupe sur le marché de la maison connectée, dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme de ses produits, tout en gardant des tarifs parmi les plus attractifs du marché.

La division Cabasse Audio annonce de son coté la sortie de deux nouveaux produits phares : LA SPHERE EVO , un système stéréo de prestige, et THE PEARL THEATER 5.1 , le système home cinéma sans fil ultra compact de la gamme THE PEARL. Ces deux produits seront commercialisés au 2 nd semestre 2025.

Ces lancements s'inscrivent dans la stratégie d'élargissement de la gamme Luxury Wireless Audio de la marque et soulignent sa capacité à innover dans le segment Luxury du marché du Wireless Home Audio .

Perspectives

La division Chacon & DiO Home poursuit la montée en gamme de ses produits pour la Smart Home avec le lancement de sa nouvelle génération de caméras qui est commercialisée depuis le mois de juin 2025.

En outre, le partenariat majeur avec une importante centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home , avec plus de 350 nouveaux points de vente, a démarré à la fin du 2 ème trimestre, permettant d'envisager une croissance soutenue au 2 nd semestre 2025.

Pour la division Cabasse Audio , le retour à la croissance demeure fortement conditionné à l'évolution de la consommation et à la politique de gestion des stocks en magasin en 2025. Par ailleurs, les incertitudes entourant les potentielles barrières douanières américaines pourraient fragiliser certains fournisseurs et sous-traitants asiatiques de Cabasse, impactant leur capacité à approvisionner la société en composants, ou faire évoluer leurs conditions de paiement ce qui pourrait affecter la capacité d'approvisionnement de Cabasse auprès de ses distributeurs.

Par ailleurs, Romain Vet a rejoint Cabasse le 1 er juillet 2025 en tant que Directeur Business development et développement international. Fort d'une solide expérience de plus de 11 ans au sein du Groupe Vervent, dont 7 ans chez Focal & Naim America, il a pour mission d'apporter une dynamique nouvelle au développement commercial de Cabasse, notamment sur ses marchés clés tels que les Etats-Unis, le Canada ou le Mexique, représentant plus de 35% du marché mondial du Luxury Audio .

L'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclu entre Cabasse et une grande maison de luxe se poursuit avec le développement en cours d'un second produit. Ce second produit devrait être commercialisé en 2026.

Sur le plan opérationnel, VEOM Group bénéficie en 2025 de l'effet du plan de réduction des coûts mis en œuvre en 2024 (1,7 M€ d'économies, dont 1,2 M€ déjà matérialisés, soit une diminution de l'ordre de 15% des coûts) pour ses deux divisions.

Agenda financier 2025

Publication Date Résultats semestriels 2025 Mardi 23 septembre 2025 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 3 février 2025 Résultats annuels 2025 Mercredi 22 avril 2026

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Zineb Essafi

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 90

zessafi@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr