VEOM GROUP : Chiffre d'affaires 2025 : 16,2 M EUR - Perspectives

Chiffre d'affaires en repli en 2025, pénalisé par un marché de la GSB toujours en retrait, une montée en puissance moins dynamique qu'attendu du contrat avec la grande centrale de bricolage, ayant conduit à une désorganisation des approvisionnements et pénalisé les livraisons

Division Cabasse Audio :

Repli de -30% de l'activité annuelle dans un contexte difficile marqué par ( i ) une consommation ralentie à l'international avec des niveaux de stocks toujours importants chez les distributeurs,

( ii ) un fort effet de base sur l'activité OEM importante un an plus tôt et ( iii ) des difficultés d'approvisionnement chez certains principaux fournisseurs

Perspectives

Division Chacon & DiO Home :

Lancement d'une nouvelle gamme d'équipements connectés pour le jardin dans les prochains mois

Gain d'un appel d'offre pour la fourniture d'une gamme complète de vidéoprotection, sous marque blanche distributeur, pour le compte d'une grande enseigne de bricolage européenne

Division Cabasse :

Elargissement de la gamme Luxury Wireless Audio avec le lancement commercial de quatre nouveaux produits en 2026, entre les 2 ème et 4 ème trimestres

et 4 trimestres Premiers résultats en 2026 de la nouvelle équipe mise en place au 2 nd semestre (Arnaud Hendoux Directeur général adjoint - Romain Vet, Directeur Business development et développement international)

semestre (Arnaud Hendoux Directeur général adjoint - Romain Vet, Directeur Business development et développement international) Lancement de la phase d'industrialisation et de production du second produit dans le cadre du partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec une grande maison de luxe

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 2024 2025 Chiffre d'affaires 20 324 16 249 Chacon & DiO Home 13 592 11 527 Cabasse Audio 6 733 4 722

À l'issue de son exercice 2025, VEOM Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 16,2 M€, contre 20,3 M€ un an plus tôt, dans un contexte de marché volatil et un environnement économique dégradé tout au long de l'exercice 2025.

Activité de l'exercice 2025 par division

La division Chacon & DiO Home a clôturé son exercice 2025 enregistré un chiffre d'affaires de 11,5 M€, en repli par rapport à 2024 (13,6 M€), pénalisé par un marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) toujours dégradé.

Depuis mi-2023, le marché de la GSB est entré dans une phase de repli, tendance qui s'est confirmée en 2025, dans un contexte de ralentissement des projets de rénovation, de recul de l'activité immobilière et de prudence accrue des ménages face aux dépenses d'équipement de l'habitat. Les segments les plus impactés sont Outillage, Eclairage et Bricolage & Décoration [1] .

En outre, la montée en puissance du contrat de distribution auprès d'une importante centrale de bricolage a été moins dynamique qu'escompté, générant une désorganisation de la chaîne d'approvisionnement et pénalisant les livraisons et les facturations au 2 nd semestre 2025.

La division Cabasse Audio a enregistré un chiffre d'affaires de 4,7 M€, en repli par rapport à l'exercice précédent (6,7 M€).

Dans la continuité de la tendance observée au 1 er semestre 2025, Cabasse Audio a évolué dans un environnement économique toujours difficile, marqué par un ralentissement de la consommation, tant en France qu'à l'international, et, par conséquent, des niveaux de stocks qui demeurent élevés chez les distributeurs.

L'activité de Cabasse Audio a également été pénalisée par des difficultés d'approvisionnement, principalement liées aux tensions pesant sur la trésorerie de la société ainsi qu'au durcissement des conditions appliquées par certains de ses principaux fournisseurs asiatiques.

Par ailleurs, l'exercice 2025 est impacté par un effet de base défavorable lié à l'activité OEM ( Original Equipment Manufacturer – production pour compte de tiers), qui avait été particulièrement soutenue en 2024 (-0,4 M€ en 2025 vs. 2024), et devrait l'être à nouveau en 2026 avec le lancement, attendu dans le courant de l'année, du second produit pour le compte d'une grande maison de luxe.

Perspectives des divisions

La division Chacon & DiO Home poursuit le développement de ses produits pour la Smart Home avec le lancement de sa nouvelle génération de caméras, commercialisée depuis le mois de juin 2025. Cette dynamique produits va se poursuivre avec le lancement, au cours des prochains mois, d'une nouvelle gamme dédiée au jardin connecté, venant élargir le portefeuille de produits pour la Smart Home .

Par ailleurs, le Groupe a remporté un appel d'offre pour la fourniture d'une gamme complète de vidéoprotection, sous marque blanche distributeur, pour le compte d'une grande enseigne de bricolage européenne. La finalisation et le déploiement opérationnel de cette nouvelle gamme sont attendus sur la fin de l'année.

La division Cabasse Audio a poursuivi tout au long de 2025 l'élargissement de sa gamme de produits Luxury Wireless Audio. Deux nouveaux systèmes ont été présentés au cours de l'exercice : LA SPHERE EVO , système stéréo de prestige, et THE PEARL THEATER 5.1 , solution home cinéma sans fil ultra-compacte de la gamme THE PEARL. Le lancement commercial de LA SPHERE EVO a démarré début 2026. La commercialisation de THE PEARL THEATER 5.1 débutera au 2 nd semestre 2026.

En outre, quatre nouveaux produits, en cours de développement, seront lancés en 2026, entre les 2 ème et 4 ème trimestres. Parallèlement, l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclu entre Cabasse et une grande maison de luxe se poursuit avec le lancement de la phase d'industrialisation et de production du second produit.

Cabasse a renforcé son équipe au 2 nd semestre 2025 avec la nomination de Romain Vet (auparavant Directeur vente et marketing chez Focal & Naim America) en tant que Directeur Business development et développement international, et d' Arnaud Hendoux (auparavant Chief Sales Officer et Managing Director Americas chez Focal & Naim) au poste de Directeur général adjoint.

Cette nouvelle équipe enregistre d'ores et déjà des résultats significatifs à l'international. Aux Etats-Unis, un contrat de distribution a été conclu entre Cabasse et un nouveau distributeur, créant à cet effet Cabasse Americas, qui a notamment repris l'intégralité du stock de l'ancien partenaire de la société. Parallèlement, de nouveaux accords de distribution sont en cours de finalisation dans la zone Asie-Pacifique, notamment en Chine, en Australie et en Inde, illustrant la dynamique de relance commerciale et la nouvelle stratégie de ventes à l'export.

L'évolution de l'activité de Cabasse Audio en 2026 restera fortement conditionnée à l'évolution de la consommation et à la dynamique de mise en place de nouveaux accords de distribution à l'export. En outre, les tensions pesant sur la trésorerie de la société pénalisent les relations avec certains fournisseurs et sous-traitants asiatiques, affectant leur capacité d'approvisionnement et durcissant leurs conditions de paiement, avec des impacts potentiels sur la disponibilité de certains produits auprès des distributeurs, et donc sur l'activité.

Perspectives Groupe

En 2026, l'activité de VEOM Group sera conditionnée au retour à la croissance de l'activité de la division Chacon & DiO Home, portée par ses nouvelles gammes de produits, ainsi qu'à l'évolution de la situation financière de sa filiale Cabasse, et notamment ses relations avec les fournisseurs qui affectent les capacités d'approvisionnement de produits auprès des distributeurs.

Agenda financier

Publication Date Résultats annuels 2025 Mercredi 22 avril 2026

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

