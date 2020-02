Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia veut accélérer la croissance de ses nouveaux métiers Reuters • 28/02/2020 à 09:58









PARIS, 28 février (Reuters) - * VEOLIA-ENVIRON 60% DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS DANS DE NOUVEAUX PROJETS SUR 2020-2023 SERONT CONSACRÉS À DE LA CROISSANCE EXTERNE-PRÉSENTATION * VEOLIA PRÉVOIT DE RÉDUIRE SON ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION D'USINES DE TRAITEMENT D'EAU-PRÉSENTATION * VEOLIA PRÉVOIT AUSSI DE RÉDUIRE CERTAINES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE DÉCHETS ET DE SERVICES GÉNÉRAUX-PRÉSENTATION * VEOLIA VISE UN CA D'ENVIRON €4 MDS DANS LES DÉCHETS TOXIQUES EN 2023 CONTRE 2,5 MDS EN 2019-PRÉSENTATION * VEOLIA VISE UN CA D'ENVIRON €800 MLNS DANS LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES EN 2023 CONTRE 320 MLNS EN 2019-PRÉSENTATION * VEOLIA VEUT ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT DANS LES DÉCHETS DANGEREUX, LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES, L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LES SERVICES AUX INDUSTRIELS

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -4.44%