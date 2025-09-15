Veolia va participer à un projet d'usine de recyclage en Arabie Saoudite

Un logo sur les fenêtres du siège de Veolia Environnement à Paris

(Reuters) -Veolia a annoncé lundi la signature d’un accord par un consortium réunissant le groupe français, Marafiq et Lamar, avec SATORP (coentreprise entre Saudi Aramco et TotalEnergies Raffinage et Pétrochimie), en vue de mettre en œuvre un projet d'usine traitement des eaux industrielles à Jubail, en Arabie Saoudite.

Le projet comprend une usine de traitement des eaux usées industrielles complexes d'une valeur de 500 millions de dollars (426,44 millions d'euros), selon un communiqué de Veolia.

L'installation, d'une capacité annuelle de près de 8,8 millions de mètres cubes, sera située à Jubail, le principal pôle pétrochimique de la région.

Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a déclaré dans un communiqué qu'il s'agirait de la plus grande usine de ce type du Moyen-Orient.

