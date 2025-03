Veolia: trois nominations proposées pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Veolia indique que son conseil d'administration a décidé, sur recommandation du comité des nominations, de proposer à l'assemblée générale du 24 avril la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants.



Seront ainsi proposées les candidatures de Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, d'Elena Salgado, présidente de la Fondation Abertis (en application d'un accord conclu avec Criteria Caixa) et d'Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de Bpifrance.



Cette dernière proposition s'inscrit en application de l'accord conclu avec la banque publique d'investissement et son fonds souverain français Lac1, qui entrent au capital du groupe de services aux collectivités à hauteur de 800 millions d'euros.





Valeurs associées VEOLIA 31,2400 EUR Euronext Paris +2,12%