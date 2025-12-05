Veolia signe un projet de décarbonation en Chine après la visite d'Emmanuel Macron

Veolia a déclaré vendredi avoir signé un accord avec Science City Guangzhou Investment Group pour un projet de décarbonation en Chine, faisant suite à la visite du président français Emmanuel Macron dans le pays.

Le projet prévoit la capture et la valorisation des gaz de fumée d’un des principaux pôles industriels de Chine, la Zone de développement de Guangzhou, avec une réduction annuelle de 200.000 tonnes de carbone, tout en générant une nouvelle ressource en énergie pour les entreprises locales, selon un communiqué.

