Conférence Travail et Retraites: premiers débats sur fond de crise budgétaire
information fournie par AFP 05/12/2025 à 09:04

Le coordinateur de la conférence Travail et Retraites, l'ancien haut fonctionnaire Jean-Denis Combrexelle, le 16 octobre 2023, à Paris ( POOL / Miguel MEDINA )

La conférence Travail et Retraites entre vendredi dans le vif du sujet avec pour ambition d'éclairer le débat public avant la présidentielle de 2027, au moment où le gouvernement bataille contre un possible rejet de son projet de budget de la Sécurité sociale par les députés.

Voulue par le Premier ministre Sébastien Lecornu au moment de l'annonce de la suspension de la réforme des retraites, mesure inscrite dans le projet de budget de la Sécu (PLFSS), cette conférence a été lancée il y a un mois par une réunion de méthode, lors de laquelle le Medef a claqué la porte.

La principale organisation patronale, très remontée contre les efforts demandés aux entreprises dans le projet de budget, a fait savoir qu'elle préférait s'en tenir à l'"agenda autonome" des partenaires sociaux, qui "n'est pas indexé sur des échéances politiques".

"Le souci du gouvernement et du ministre du Travail, c'est de faire en sorte que petit à petit, peut-être dans le cadre des ateliers, on puisse se retrouver dans une situation où le Medef pourra prendre toute sa part", a souligné jeudi lors d'un briefing pour la presse le coordinateur de la conférence, l'ancien haut fonctionnaire Jean-Denis Combrexelle.

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, le 2 décembre 2025, à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Lieu de débat et pas de négociation", après l'échec du conclave sur les retraites mené au printemps, selon les mots du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, la conférence s'ouvre vendredi matin en présence de l'ensemble des cinq syndicats représentatifs. La CGT a décidé jeudi d'y participer, après avoir demandé des garanties au gouvernement sur l'ordre du jour.

Le Premier ministre s'est engagé à ce que l'objectif de la conférence "soit de renforcer, pérenniser, conforter notre système par répartition", a affirmé la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet.

"Ce que nous demandons, c'est que cette conférence puisse déboucher sur un ou des référendums pour que les Françaises et les Français puissent enfin voter, notamment en matière de retraite", a précisé Sophie Binet vendredi matin, sur France Info.

- "Virage démographique" -

Très allante, la CFDT estime pour sa part que la conférence permettra de "remettre le sujet du travail, de l'emploi et des retraites dans le bon sens", s'est félicitée sa dirigeante Marylise Léon.

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon le 4 novembre 2025, à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

"L'idée c'est de faire quelque chose de nouveau dans la méthode. Rien n'est écrit, il n'y a pas de cadre", a expliqué M. Combrexelle, pour qui "le maître-mot est le dialogue social".

Trois thèmes seront discutés au cours de la première journée plénière des débats qui se tiennent au Conseil économique, social et environnemental (Cese), à Paris.

Chacun sera introduit par un "grand témoin", suivi du "regard croisé" des syndicats et organisations patronales puis d'une table ronde regroupant "chercheurs, experts et praticiens", selon le programme communiqué par le ministère du Travail.

A partir de 10h15 seront discutées les mutations du monde du travail avec un "angle prévention et conditions de travail".

A 13h30 seront abordés "les parcours de progression professionnelle", "l'emploi des jeunes et des seniors" ainsi que "les compétences pour réindustrialiser le pays", puis à 15h15 "le virage démographique et la situation du système de retraites".

Cette première journée, qui sera suivie par deux autres et d'ateliers mensuels jusqu'à l'été prochain, sera clôturée par Jean-Pierre Farandou et son homologue de la Fonction publique David Amiel.

    Il serait bien qu'ils abordent le sujet des milliers de personnes qui ont bien bossé et qui se font virer parce qu'elle arrivent à 50 ans.

