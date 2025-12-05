 Aller au contenu principal
Puces IA: un rival chinois de Nvidia flambe pour son introduction en Bourse
information fournie par Boursorama avec AFP 05/12/2025 à 08:50

Moore Threads, fabricant chinois de processeurs de pointe susceptibles de se substituer à ceux de l'américain Nvidia, a fait une entrée triomphale vendredi à la Bourse de Shanghai, reflet des espoirs suscités par l'industrie chinoise des puces d'IA.

Le quartier d'affaires de Lujiazui, à Shanghai (illustration) ( AFP / JADE GAO )

L'action de Moore Threads Technology, fondé par l'ex-directeur de Nvidia en Chine, a bondi en début d'échanges de quelque 500%. Vers 03H30 GMT, le titre gagnait 424%.

L'opération, qui lui a permis de lever environ 8 milliards de yuans (1,1 milliard de dollars), a été largement sur-souscrite, avec des demandes dépassant plus de 4.000 fois l'offre de titres disponible selon l'agence Bloomberg.

Moore Threads produit des processeurs avancés utilisés pour entraîner et alimenter l'intelligence artificielle (IA), et que les investisseurs espèrent voir combler le vide laissé par l'absence forcée des puces sophistiquées de Nvidia dans le pays.

Nvidia domine le marché mondial des unités de traitement graphique (GPU), et la Chine, premier consommateur mondial de semi-conducteurs, représente un marché colossal.

Mais les États-Unis ont interdit à Nvidia d'y exporter ses puces haut de gamme pour des raisons de sécurité nationale, notamment par crainte de donner à Pékin un avantage militaire.

En réponse, la Chine pousse ses entreprises à utiliser des alternatives locales, chassant de facto Nvidia du marché chinois.

"Cette introduction boursière est devenue un baromètre de la confiance dans les ambitions chinoises en matière de puces IA de nouvelle génération", a déclaré Dilin Wu, de Pepperstone.

"Les investisseurs croient au potentiel de la Chine à développer un GPU national performant malgré les contraintes d'approvisionnement mondiales, mais la frénésie montre aussi que beaucoup veulent simplement être les premiers à profiter d'un potentiel succès", juge-t-elle.

Moore Threads fait partie d'un petit groupe d'entreprises travaillant à développer des GPU "made in China", explique à l'AFP Rui Ma, fondatrice de la newsletter TechBuzz China.

"C'est un acteur important, mais sans être en tête", surtout comparé à Cambricon, fabricant chinois plus imposant qui a vu son cours boursier doubler cette année, nuance-t-elle cependant.

"Toute société présentée comme champion local potentiel des GPU, ou pouvant être citée dans la même phrase que Nvidia, attire naturellement l'attention" des investisseurs, ajoute Rui Ma, selon qui l'entrée en Bourse valorise Moore Threads à 7,6 milliards de dollars.

Les experts estiment cependant peu probable que les entreprises chinoises rattrapent Nvidia d'ici la fin de la décennie. Les défis incluent la conception de mémoire à large bande passante des puces IA, leur assemblage complexe, et la modernisation d'outils de fabrication ultra-précis.

Dans ce contexte, les firmes chinoises se concentrent sur le marché local, déjà substantiel. Cambricon prévoit, selon Bloomberg News, de tripler sa production de puces IA en 2026.

Mais comme à Wall Street, "des valorisations excessives peuvent entraîner des corrections brutales si les résultats ou les lancements de produits déçoivent", avertit Dilin Wu.

IA: Intelligence artificielle

